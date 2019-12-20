«Говорила, что не надо ни о чем переживать»: друзья рассказали о погибшей в ДТП заведующей садиком

— Галина Николаевна 40 лет проработала в системе образования. Всегда была очень активной, жизнерадостной, спортивной. Зимой на лыжах каталась, летом — на велосипеде. На свои 63 года не выглядела. Я только вчера ее видела. Мы с ней поболтали и последние ее слова были: «Не надо ни о чем переживать, будем жить!», — рассказала знакомая погибшей женщины.

Стали известны имена погибших в страшной аварии под Переславлем-Залесским. На месте скончались заведующая берендеевского детского сада № 3 Галина Голова и водитель машины Сергей Кабанов.

У Галины Головой остался сын, внук. Оба живут в Москве.



Остались внуки и у Сергея Кабанова. Он работал сторожем в садике и на своей машине подвозил сотрудников, когда нужно было съездить куда-то по делам. Так было и в этот раз.



Третьей погибшей оказалась бухгалтер садика Наталья Старостина. Она умерла в машине скорой помощи. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачи не смогли ее спасти. Родственников у Натальи в Берендеево нет. Старенькая мама живет на Урале. Сын и внук — в Москве.



Четвертая пассажирка машины — Ольга Шарапова — после аварии попала в реанимацию. Сначала появилась информация, что она работала воспитателем в садике. Но сейчас известно, что она была сотрудницей в администрации села.



Весть о трагедии быстро распространилась по поселку.



— У нас все очень переживают. Большинство жителей — как раз от 40 до 60 лет. Все знают друг друга. Многие плачут, — говорят односельчане погибших людей.



Напомним, ДТП произошло под Переславлем-Залесским около 13 часов. Водитель легковушки разворачивался около заправки. В этот момент в него въехала фура. Появилось видео с места трагедии.

