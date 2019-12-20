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Происшествия ДТП с тремя погибшими Эксклюзив

«Говорила, что не надо ни о чем переживать»: друзья рассказали о погибшей в ДТП заведующей садиком

В аварии под Переславлем погибли трое сотрудников детского сада, еще одна женщина в реанимации

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В страшном ДТП под Переславлем погибли сотрудники детского сада

В страшном ДТП под Переславлем погибли сотрудники детского сада

Стали известны имена погибших в страшной аварии под Переславлем-Залесским. На месте скончались заведующая берендеевского детского сада № 3 Галина Голова и водитель машины Сергей Кабанов.

— Галина Николаевна 40 лет проработала в системе образования. Всегда была очень активной, жизнерадостной, спортивной. Зимой на лыжах каталась, летом — на велосипеде. На свои 63 года не выглядела. Я только вчера ее видела. Мы с ней поболтали и последние ее слова были: «Не надо ни о чем переживать, будем жить!», — рассказала знакомая погибшей женщины.

У Галины Головой остался сын, внук. Оба живут в Москве.

Остались внуки и у Сергея Кабанова. Он работал сторожем в садике и на своей машине подвозил сотрудников, когда нужно было съездить куда-то по делам. Так было и в этот раз.

Третьей погибшей оказалась бухгалтер садика Наталья Старостина. Она умерла в машине скорой помощи. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачи не смогли ее спасти. Родственников у Натальи в Берендеево нет. Старенькая мама живет на Урале. Сын и внук — в Москве.

Четвертая пассажирка машины — Ольга Шарапова — после аварии попала в реанимацию. Сначала появилась информация, что она работала воспитателем в садике. Но сейчас известно, что она была сотрудницей в администрации села.

Весть о трагедии быстро распространилась по поселку.

— У нас все очень переживают. Большинство жителей — как раз от 40 до 60 лет. Все знают друг друга. Многие плачут, — говорят односельчане погибших людей.

Напомним, ДТП произошло под Переславлем-Залесским около 13 часов. Водитель легковушки разворачивался около заправки. В этот момент в него въехала фура. Появилось видео с места трагедии.

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ДТПтри погибших
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 дек 2019 в 18:38

Ещё раз доказывает ,что российские дороги это русская рулетка.У кого машина круче или большая тот и прав.ГИБДД дороги не патрулирует все на камеры спихнули .Дорожники знаки и разметку рисуют как их душе угодно.