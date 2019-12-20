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Происшествия ДТП с тремя погибшими Эксклюзив

Появилось видео с места ДТП в Переславле, где погибли трое сотрудников детского сада

Проезжавшие по трассе водители видели ужасную картину

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Водители проезжали мимо ужасной картины&nbsp;

Водители проезжали мимо ужасной картины 

20 декабря на окружной дороге Переславля-Залесского произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 13 часов, водитель автомобиля ВАЗ седьмой модели разворачивался на проезжей части и не заметил едущий по дороге грузовой «Мерседес». Грузовик снёс легковушку, в которой находилось четыре человека, — сотрудники детского сада из села Берендеево. 

Движение на трассе не было остановлено, проезжавшие мимо водители видели ужасную картину.

— На переднем сиденье оба трупы были. С заднего сиденья женщину увезли на скорой, была жива, — рассказал 76.RU водитель. 

На месте аварии погибли сразу три человека. За жизнь единственной выжившей пассажирки ВАЗа борются врачи: её состояние крайне тяжёлое

Мы ведём онлайн-трансляцию, где собираем всю информацию о случившемся.

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смертельное ДТППереславль-Залесский
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