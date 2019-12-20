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Происшествия ДТП с тремя погибшими

Три человека погибли, один в реанимации: подробности смертельного ДТП в Переславском районе

На дороге у реки Трубеж столкнулись ВАЗ и фура

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В аварии под Переславлем погибли три человека

В аварии под Переславлем погибли три человека

Стали известны подробности смертельного ДТП в Переславском районе Ярославской области. Оно произошло на окружной дороге у реки Трубеж около 13 часов 20 декабря. Столкнулись ВАЗ-2107 и фура «Мерседес».

— Двое человек погибли на месте. Это 58-летний водитель легковой машины и 53-летняя женщина. Еще одна пассажирка ВАЗа — 63-летняя женщина — скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Еще одна 51-летняя пассажирка легковушки сейчас находится в реанимации. Известно, что все погибшие и пострадавшие — жители Переславского района. За рулем грузовика находился 48-летний водитель. Он не пострадал.

В полиции сообщили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ДТПтри погибших
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