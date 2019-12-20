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«Я думала, не выживу»: мама пропавшей Дарьи Разживиной рассказала, где всё это время была её дочь

Ярославская школьница, которую искали несколько дней, нашлась

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Дашу искали несколько дней

Дашу искали несколько дней

Хорошие новости: пропавшая 16-летняя школьница, которую всем городом искали несколько дней, нашлась.

— Спасибо всем огромное! — поблагодарила мама Даши всех, кто помогал искать дочь.

Пропала школьница 17 декабря. Родители переволновались — у дочери были проблемы со сверстниками в районе. Мама девочки даже писала обращение к дочери.

Девочка нашлась и рассказала, где была всё это время. Оказалось, она сразу увидела, что её разыскивают, и перепугалась.

— Думала, что я ругать её буду. Две ночи ночевала в подъезде, — рассказала мама Дарьи. — Ругать я её не собираюсь. Сейчас надо просто поговорить.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 дек 2019 в 19:59

Бессовестная эгоистка!!

Гость
20 дек 2019 в 19:48

Девочка.....там целая девица уже,с парнями гульванит ,что дым кромыслом.

20 дек 2019 в 19:20

В своё бы время я бы такого ремня отхватила что и напрочь из головы бы дурь сошла))сюсюкайтесь дальше.когда наркоту глотать начнёт-тоже говорите только в соцсети не скулите!