«Я думала, не выживу»: мама пропавшей Дарьи Разживиной рассказала, где всё это время была её дочь

Хорошие новости: пропавшая 16-летняя школьница, которую всем городом искали несколько дней, нашлась.

— Спасибо всем огромное! — поблагодарила мама Даши всех, кто помогал искать дочь.

Пропала школьница 17 декабря. Родители переволновались — у дочери были проблемы со сверстниками в районе. Мама девочки даже писала обращение к дочери.



Девочка нашлась и рассказала, где была всё это время. Оказалось, она сразу увидела, что её разыскивают, и перепугалась.

— Думала, что я ругать её буду. Две ночи ночевала в подъезде, — рассказала мама Дарьи. — Ругать я её не собираюсь. Сейчас надо просто поговорить.