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Мама пропавшей Даши Разживиной: «Пожалуйста, вернись домой!»

Родители 16-летней школьницы обратились к дочке через портал 76.RU

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Дарью Разживину ищут уже третьи сутки

Дарью Разживину ищут уже третьи сутки

Родители Дарьи Разживиной — 16-летней школьницы, пропавшей в Ярославле 17 декабря, — в отчаянии. Всё это время от дочери нет ни одной весточки. Мама Даши надеется, что та прочитает эти строки и, если это в её силах, вернётся.

— Дашенька, пожалуйста, вернись домой. Мы тебя очень любим и ждем. Неважно, по какой причине ты ушла. Важно, чтобы ты вернулась, мы тебя очень ждем, ты нам очень дорога и нужна, — говорит мама Даши Любовь Валентиновна.

В последний раз Дашу видели в Дядьково, около 49-го и 51-го домов по проспекту Фрунзе.

Приметы Дарьи Разживиной: рост 170 см, волосы выкрашены в светлый цвет, глаза карие.

Одежда: чёрная куртка-парка с разводами, чёрные брюки, темно-синие ботинки на широком каблуке.

Если вы знаете что-то о местонахождении Дарьи Разживиной, свяжитесь с редакцией! Можно написать нам в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber): 8 910 662–17–73 или в личку группы 76.RU во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
19 дек 2019 в 23:22

Фотография конечно зачёт. Волосы выкрашены в белый, глаза в зелёных линзах или в голубых, а может в солнцезащитных очках. Але, журналюги 76.ru Вы когда нибудь нормально будете работать.

гость
19 дек 2019 в 22:34

Мать,отца-жаль. Дочь- нет.Свинья,по отношению к родителям.