Мама пропавшей Даши Разживиной: «Пожалуйста, вернись домой!»

Родители Дарьи Разживиной — 16-летней школьницы, пропавшей в Ярославле 17 декабря, — в отчаянии. Всё это время от дочери нет ни одной весточки. Мама Даши надеется, что та прочитает эти строки и, если это в её силах, вернётся.



— Дашенька, пожалуйста, вернись домой. Мы тебя очень любим и ждем. Неважно, по какой причине ты ушла. Важно, чтобы ты вернулась, мы тебя очень ждем, ты нам очень дорога и нужна, — говорит мама Даши Любовь Валентиновна.

В последний раз Дашу видели в Дядьково, около 49-го и 51-го домов по проспекту Фрунзе.

