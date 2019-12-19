Стрельба на Лубянке: убит сотрудник ФСБ, пятеро в больнице

Наш корреспондент рассказывает, что на Лубянке сейчас много иностранных журналистов — в основном это те, кто сегодня приехал на пресс-конференцию Владимира Путина.
— Когда я устраивалась сюда работать, думала, что здесь вообще безопасно, центр города. Но сначала здесь были беспорядки, когда выборы в Мосгордуму проходили, Росгвардия выстраивалась. Сейчас стрельба. Просто кошмар какой-то! — возмущается одна из прохожих.
Сотрудники спецслужб затрудняются сказать, когда откроют движение.
В соцсетях появилось видео, на котором просматриваются дыры от пуль в автомобилях.
Сейчас на месте ЧП как минимум три полицейских автобуса, четыре машины СК, автозак Росгвардии и множество машин скорой помощи.
Что известно на данный момент:
Еще несколько фотографий стрельбы на Лубянке.
На месте происшествия работают саперы.
К станции метро «Лубянская» ограничен проход.
Здесь торговый центр, но вход в него закрыт, хотя внутри ходят люди и охрана. По всей видимости, часть входов по соседству с местом происшествия перекрыли.
— Я с занятий иду на остановку, даже не в курсе, что случилось, — говорит женщина, которая пыталась пройти по привычному маршруту.
В момент стрельбы Владимир Путин был на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.
Из некоторых ближайших заведений посетителей не выпускают до сих пор.
О произошедшем говорят везде: перестрелку обсуждают на улицах, в метро. Одна девушка, которая ехала рядом со мной, предупреждала подругу по телефону, чтобы та была аккуратнее: на Лубянке стрельба.
Журналисты расходиться не собираются.
Наш корреспондент находится сейчас на Лубянке. Рассказывает, что некоторые спецслужбы уезжают с места ЧП. Работают следователи.
На Лубянке по-прежнему оцепление. И очевидцы.
Минздрав официально:
— При стрельбе пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь.
Пока что неизвестно, сколько точно человек погибло и ранено в стрельбе. По последним данным, стрельбу открыли трое, все они убиты. ФСБ подтвердила также гибель своего сотрудника. Известно, что нескольких раненых увезли в больницу.
СК завел дело
Официальный комментарий Следственного комитета:
— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия.
Людей из соседних зданий на Лубянке выводят на улицу. Всё это время они были заблокированы, пишет Mash.
Выбежавший из здания человек добежал до домов на Большой Лубянке и забаррикадировался там. В 19:15 по Москве преступник был убит в ходе перестрелки.
С чего началась стрельба
ФСБ дает первые подробности случившегося.
Трое ворвались в здание приемной ФСБ и открыли стрельбу в помещении. В перестрелке с охраной двое нападавших были убиты. Один выбежал из здания и продолжил стрельбу на улице, в результате был убит сотрудник ГИБДД, передает 360tv.ru.
Несколько кадров с Лубянки от телеграм-канала 360tv.ru.
Еще одно видео:
Очевидцы рассказывают, что место преступления оцепили скотчем.
Минздрав сообщает о двух раненых сотрудниках ФСБ.
Так сейчас на Лубянке:
СК завел дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает «Медуза».
Видео перестрелки
Очевидцы сняли момент перестрелки.
Кстати, завтра, 20 декабря, в России День ФСБ.
На место происшествия стягиваются силовики, в радиусе ста метров выстроено оцепление.
Путину доложили о перестрелке
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе стрельбы на Лубянке.
Раненого уносят на носилках от здания ФСБ
Еще одно видео с Лубянки.
Стрелок нейтрализован
ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ: личность преступника устанавливается, он нейтрализован.
Штурм на Лубянке
На Лубянке начался штурм. Как сообщает телеграм-канал Baza, двое из нападавших уже убиты. Последний закрылся на парковке возле 4-го подъезда ФСБ.
Первые кадры с камер наблюдения
Baza
Телеграм-канал Mach, ссылаясь на слова очевидцев, сообщает, что нападавших было несколько. Сейчас вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли. Для обеспечения безопасности прибыли сотрудники МЧС и пожарные.
— Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда, — пишет Mash.
Источники РБК рассказали, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы, после этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.
Что происходит сейчас в Москве:
Видео: Ксения Живаго / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/udpw6CJjnk— Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.