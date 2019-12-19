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Происшествия Онлайн-трансляция

Стрельба на Лубянке: убит сотрудник ФСБ, пятеро в больнице

Следим за происшествием онлайн

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В центре Москвы, в здании ФСБ на Лубянке перестрелка: очевидцы сообщают об автоматных очередях, силовики укрываются от пуль за машиной. Данные о числе пострадавших и погибших разнятся: BAZA говорит о четырех жертвах. По данным «112», убиты трое сотрудников ФСО. 

Мы следим за происходящим онлайн.

Автор: Mash | vk.com / mash

Еще одно видео с места событий: 

Мария Захарова

Наш корреспондент рассказывает, что на Лубянке сейчас много иностранных журналистов — в основном это те, кто сегодня приехал на пресс-конференцию Владимира Путина.

Ярослав Вареник

— Когда я устраивалась сюда работать, думала, что здесь вообще безопасно, центр города. Но сначала здесь были беспорядки, когда выборы в Мосгордуму проходили, Росгвардия выстраивалась. Сейчас стрельба. Просто кошмар какой-то! — возмущается одна из прохожих.

Через дорогу от здания ФСБ больше всего очевидцев

Через дорогу от здания ФСБ больше всего очевидцев

Ярослав Вареник

Сотрудники спецслужб затрудняются сказать, когда откроют движение.

Екатерина Бормотова

В соцсетях появилось видео, на котором просматриваются дыры от пуль в автомобилях.

Ярослав Вареник

Сейчас на месте ЧП как минимум три полицейских автобуса, четыре машины СК, автозак Росгвардии и множество машин скорой помощи.

Екатерина Бормотова

Что известно на данный момент:

Мария Захарова

Еще несколько фотографий стрельбы на Лубянке.

По последним данным, пятеро ранены. Число погибших уточняется.

По последним данным, пятеро ранены. Число погибших уточняется.

Стрельба произошла у здания ФСБ

Стрельба произошла у здания ФСБ

Стрелок открыл огонь на улице

Стрелок открыл огонь на улице

Екатерина Бормотова

На месте происшествия работают саперы.

Ярослав Вареник

К станции метро «Лубянская» ограничен проход.

Ярослав Вареник

Здесь торговый центр, но вход в него закрыт, хотя внутри ходят люди и охрана. По всей видимости, часть входов по соседству с местом происшествия перекрыли.

— Я с занятий иду на остановку, даже не в курсе, что случилось, — говорит женщина, которая пыталась пройти по привычному маршруту.

Мария Захарова

В момент стрельбы Владимир Путин был на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.

Екатерина Бормотова

Из некоторых ближайших заведений посетителей не выпускают до сих пор.

Ярослав Вареник

О произошедшем говорят везде: перестрелку обсуждают на улицах, в метро. Одна девушка, которая ехала рядом со мной, предупреждала подругу по телефону, чтобы та была аккуратнее: на Лубянке стрельба.

Ярослав Вареник

Журналисты расходиться не собираются.

Мария Захарова

Наш корреспондент находится сейчас на Лубянке. Рассказывает, что некоторые спецслужбы уезжают с места ЧП. Работают следователи. 

Ярослав Вареник

На Лубянке по-прежнему оцепление. И очевидцы.

Мария Захарова

Минздрав официально:

— При стрельбе пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь.

Мария Захарова

Пока что неизвестно, сколько точно человек погибло и ранено в стрельбе. По последним данным, стрельбу открыли трое, все они убиты. ФСБ подтвердила также гибель своего сотрудника. Известно, что нескольких раненых увезли в больницу.

Мария Захарова

СК завел дело

Официальный комментарий Следственного комитета:

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия.

Мария Захарова

Людей из соседних зданий на Лубянке выводят на улицу. Всё это время они были заблокированы, пишет Mash.

Мария Захарова

Выбежавший из здания человек добежал до домов на Большой Лубянке и забаррикадировался там. В 19:15 по Москве преступник был убит в ходе перестрелки.

Мария Захарова

С чего началась стрельба

ФСБ дает первые подробности случившегося.

Трое ворвались в здание приемной ФСБ и открыли стрельбу в помещении. В перестрелке с охраной двое нападавших были убиты. Один выбежал из здания и продолжил стрельбу на улице, в результате был убит сотрудник ГИБДД, передает 360tv.ru.

Екатерина Бормотова

Несколько кадров с Лубянки от телеграм-канала 360tv.ru.

Екатерина Бормотова

Еще одно видео:

Екатерина Бормотова

Очевидцы рассказывают, что место преступления оцепили скотчем.

Мария Захарова

Минздрав сообщает о двух раненых сотрудниках ФСБ.

Екатерина Бормотова

Так сейчас на Лубянке:

Мария Захарова

СК завел дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает «Медуза».

Мария Захарова

Видео перестрелки

Очевидцы сняли момент перестрелки.

Мария Захарова

Кстати, завтра, 20 декабря, в России День ФСБ.

Мария Захарова

На место происшествия стягиваются силовики, в радиусе ста метров выстроено оцепление.

Мария Захарова

Путину доложили о перестрелке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе стрельбы на Лубянке.

Екатерина Бормотова

Раненого уносят на носилках от здания ФСБ

Мария Захарова

Еще одно видео с Лубянки.

Екатерина Бормотова

Стрелок нейтрализован

ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ: личность преступника устанавливается, он нейтрализован.

Екатерина Бормотова

Штурм на Лубянке

На Лубянке начался штурм. Как сообщает телеграм-канал Baza, двое из нападавших уже убиты. Последний закрылся на парковке возле 4-го подъезда ФСБ. 

Екатерина Бормотова

Первые кадры с камер наблюдения

Baza

Екатерина Бормотова

Телеграм-канал Mach, ссылаясь на слова очевидцев, сообщает, что нападавших было несколько. Сейчас вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли. Для обеспечения безопасности прибыли сотрудники МЧС и пожарные.

Мария Захарова

— Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда, — пишет Mash. 

Источники РБК рассказали, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы, после этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Мария Захарова

Что происходит сейчас в Москве:

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стрельбаперестрелкаФСБ
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КОММЕНТАРИИ (2)

Додик
19 дек 2019 в 19:22

Опять приезжие с гор