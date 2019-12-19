«Были ссоры на районе»: мама Дарьи Разживиной рассказала подробности её исчезновения

Мама пропавшей в Ярославле 16-летней Дарьи Разживиной рассказала, что происходило за несколько минут до того, как дочь пропала.
17 декабря семья была дома.
— Мы сидели, разговаривали, все было нормально, я собиралась в гости к подруге, — говорит мама девочки Любовь Валентиновна. — Потом она с кем-то созвонилась, вроде как гулять собирались. Она и пошла. Больше мы её не видели. До её подруги, чей телефон я знаю, дозвониться не могу...
Девочка учится в школе на вечернем. Как говорит мама, с друзьями и учёбой проблем нет. Отметают и версию о побеге с каким-нибудь мальчиком. Но проблемы у девушки были.
— У них там были какие-то ссоры, как они это называют, «на районе», — говорит мама.
В последний раз Дашу видели в Дядьково, около 49-го и 51-го домов по проспекту Фрунзе.
Приметы Дарьи Разживиной: рост 170 см, волосы выкрашены в светлый цвет, глаза карие
Одежда: тёмная куртка-парка с разводами, чёрные брюки, темно-синие ботинки на широком каблуке.