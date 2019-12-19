«Были ссоры на районе»: мама Дарьи Разживиной рассказала подробности её исчезновения

Мама пропавшей в Ярославле 16-летней Дарьи Разживиной рассказала, что происходило за несколько минут до того, как дочь пропала.

17 декабря семья была дома.

— Мы сидели, разговаривали, все было нормально, я собиралась в гости к подруге, — говорит мама девочки Любовь Валентиновна. — Потом она с кем-то созвонилась, вроде как гулять собирались. Она и пошла. Больше мы её не видели. До её подруги, чей телефон я знаю, дозвониться не могу...



Девочка учится в школе на вечернем. Как говорит мама, с друзьями и учёбой проблем нет. Отметают и версию о побеге с каким-нибудь мальчиком. Но проблемы у девушки были.