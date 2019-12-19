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«Были ссоры на районе»: мама Дарьи Разживиной рассказала подробности её исчезновения

В Ярославле объявили розыск 16-летней школьницы

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Дарья Разживина пропала 17 декабря

Дарья Разживина пропала 17 декабря

Мама пропавшей в Ярославле 16-летней Дарьи Разживиной рассказала, что происходило за несколько минут до того, как дочь пропала.

17 декабря семья была дома.

— Мы сидели, разговаривали, все было нормально, я собиралась в гости к подруге, — говорит мама девочки Любовь Валентиновна. — Потом она с кем-то созвонилась, вроде как гулять собирались. Она и пошла. Больше мы её не видели. До её подруги, чей телефон я знаю, дозвониться не могу...

Девочка учится в школе на вечернем. Как говорит мама, с друзьями и учёбой проблем нет. Отметают и версию о побеге с каким-нибудь мальчиком. Но проблемы у девушки были.

— У них там были какие-то ссоры, как они это называют, «на районе», — говорит мама. 

В последний раз Дашу видели в Дядьково, около 49-го и 51-го домов по проспекту Фрунзе.

Приметы Дарьи Разживиной: рост 170 см, волосы выкрашены в светлый цвет, глаза карие

Одежда: тёмная куртка-парка с разводами, чёрные брюки, темно-синие ботинки на широком каблуке.

Если вы знаете что-то о местонахождении Дарьи Разживиной, свяжитесь с редакцией! Можно написать нам в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber): 8 910 662-17-73 или в личку группы 76.RU во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
19 дек 2019 в 15:09

На каком районе,они чо в 16 лет смотрящие?

Гость
19 дек 2019 в 14:50

"— Потом она с кем-то созвонилась, вроде как гулять собирались. Она и пошла."
Как она созвонилась если телефон сломан ?

"Девочка учится в школе на вечернем" . Вопрос а чем она занимается утром ?" Как говорит мама, с друзьями и учёбой проблем нет." "Отметают и версию о побеге с каким-нибудь мальчиком". - Нет парня ? , это врятли судя по фото ."Но проблемы у девушки были."
-Проблем у девушки с друзьями и школой не было , но проблемы были . А что ещё у 16 летней кроме школы и друзей может быть ?

"— У них там были какие-то ссоры, как они это называют, «на районе», — говорит мама. "
После это становится понятно , что мама мало, что знает про жизнь дочки. Ищите у знакомых, щас полновсякой дряни продают , снюси , соли прочее дерьмо , которое употребляют подростки , возможно она у кого на квартире , потеряла счёт времени .

Гостья
19 дек 2019 в 14:32

Какая разница, как выглядит и есть ли отец? Люди помощи просят, а не ваших домыслов!