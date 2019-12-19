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Мама рыдает от страха: в Ярославле пропала 16-летняя школьница

Где Дарью Разживину видели в последний раз

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Сейчас волосы у Дарьи Разживиной выкрашены в светлый

Сейчас волосы у Дарьи Разживиной выкрашены в светлый

В Ярославле пропала 16-летняя школьница. Дарья Разживина ушла из дома 17 декабря в 19:20 и до сих пор не вернулась.

— Мы знаем, что она ушла в сторону 49-го, 51-го домов по проспекту Фрунзе, — рассказала мама пропавшей девочки Любовь Валентиновна. — И с тех пор её не видели.

Позвонить дочке мама не может — у Дарьи недавно сломался телефон, сейчас она без связи.

— Но если она уходила гулять, то находила способ мне позвонить, просила у подруг телефон, — говорит мама Дарьи. Женщина от страха за ребенка не может сдержать слёз.

Приметы Дарьи Разживиной: рост — 170 см, волосы выкрашены в светлый, глаза карие. Одежда: тёмная куртка-парка с разводами, чёрные брюки, темно-синие ботинки на широком каблуке.

Дарьи нет дома уже почти трое суток.

Дарьи нет дома уже почти трое суток.

Если вы знаете что-то о местонахождении Дарьи Разживиой, свяжитесь с редакцией! Можно написать нам в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber): 8 910 662–17–73 или в личку группы 76.RU во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гатило
19 дек 2019 в 15:02

Ну как будто вы не знаете где они были....

Алексей
19 дек 2019 в 14:49

В полицию уже обратились давно.

Гостья
19 дек 2019 в 14:34

Только бы жива была!