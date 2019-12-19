Мама рыдает от страха: в Ярославле пропала 16-летняя школьница

Сейчас волосы у Дарьи Разживиной выкрашены в светлый

В Ярославле пропала 16-летняя школьница. Дарья Разживина ушла из дома 17 декабря в 19:20 и до сих пор не вернулась.

— Мы знаем, что она ушла в сторону 49-го, 51-го домов по проспекту Фрунзе, — рассказала мама пропавшей девочки Любовь Валентиновна. — И с тех пор её не видели.

Позвонить дочке мама не может — у Дарьи недавно сломался телефон, сейчас она без связи.

— Но если она уходила гулять, то находила способ мне позвонить, просила у подруг телефон, — говорит мама Дарьи. Женщина от страха за ребенка не может сдержать слёз.