Мама рыдает от страха: в Ярославле пропала 16-летняя школьница

В Ярославле пропала 16-летняя школьница. Дарья Разживина ушла из дома 17 декабря в 19:20 и до сих пор не вернулась.
— Мы знаем, что она ушла в сторону 49-го, 51-го домов по проспекту Фрунзе, — рассказала мама пропавшей девочки Любовь Валентиновна. — И с тех пор её не видели.
Позвонить дочке мама не может — у Дарьи недавно сломался телефон, сейчас она без связи.
— Но если она уходила гулять, то находила способ мне позвонить, просила у подруг телефон, — говорит мама Дарьи. Женщина от страха за ребенка не может сдержать слёз.
Приметы Дарьи Разживиной: рост — 170 см, волосы выкрашены в светлый, глаза карие. Одежда: тёмная куртка-парка с разводами, чёрные брюки, темно-синие ботинки на широком каблуке.