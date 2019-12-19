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Раньше не убегала из дома: в Ярославской области пропала 13-летняя девочка

К поискам Анастасии Пыльновой из Мышкина подключились полицейские и волонтеры

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13-летняя Анастасия Пыльнова ушла из дома в Мышкине 18 декабря и пропала

13-летняя Анастасия Пыльнова ушла из дома в Мышкине 18 декабря и пропала

В Ярославской области пропала 13-летняя девочка — Анастасия Пыльнова. 18 декабря она ушла из дома в Мышкине, и с тех пор родные о ней ничего не знают. Сейчас поисками девочки занимаются полицейские и волонтеры. Говорят, что до этого она не сбегала из дома.

Приметы пропавшей: на вид ей 13 лет, рост — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые средней длины, серые глаза. На Анастасии были черная куртка ниже колена с надписью «Дисней», синие камуфлированные брюки, серая водолазка, дутые синие сапоги, серая шапка с бомбошкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить в Мышкинский межрайонный следственный отдел СК России по Ярославской области по телефону 8 (48544) 2-44-83 либо в дежурную часть отдела МВД России по Мышкинскому району по телефону 8 (48544) 2-14-48, либо по номерам 02, 102 или 112. Или волонтерам «ЯрСпаса» — 8 910 964-08-38.

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пропаладевочка«ЯрСпас»
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