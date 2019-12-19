Раньше не убегала из дома: в Ярославской области пропала 13-летняя девочка

В Ярославской области пропала 13-летняя девочка — Анастасия Пыльнова. 18 декабря она ушла из дома в Мышкине, и с тех пор родные о ней ничего не знают. Сейчас поисками девочки занимаются полицейские и волонтеры. Говорят, что до этого она не сбегала из дома.



Приметы пропавшей: на вид ей 13 лет, рост — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые средней длины, серые глаза. На Анастасии были черная куртка ниже колена с надписью «Дисней», синие камуфлированные брюки, серая водолазка, дутые синие сапоги, серая шапка с бомбошкой.

