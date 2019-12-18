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Массовое ДТП с шестью машинами: пострадали две молодые женщины и годовалый малыш

Подробности аварии на трассе в Ярославской области

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На дороге было месиво из машин

На дороге было месиво из машин

Авария случилась 17 декабря в 10:30 на 338-м километре трассы М-8 «Холмогоры», после Данилова.

Автомобиль «Рено» с полуприцепом не рассчитал дистанцию и въехал в «Мерседес», который от удара вылетел на встречную полосу. В этот момент по дороге ехала фура, которая на встречной полосе столкнулась со «Шкодой». 

Вылетевший на встречку «Мерседес» столкнулся с «четырнадцатой», а потом ещё и с «Дэу-Матиз». «Дэу» от удара развернуло на 90 градусов. И в этот момент в машину врезался «Опель».

В результате пострадали водитель и пассажиры «Опеля» — женщины 28 и 30 лет и годовалый малыш. Всех троих увезли в больницу.

— За медицинской помощью также обратилась пассажирка «Опеля», но там, к счастью, травмы неопасные, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
18 дек 2019 в 15:04

Фура дала в зад микроавтобусу мерседес, мерс поддал шкоде, и вылетел на встречка там ему прилетел в лоб опель. Мерс задел еще 14

Гость
18 дек 2019 в 15:01

Вчера передо мной это было. В матизе зажало всех

Гость
18 дек 2019 в 12:33

Часто езжу по этой трассе, иногда приходилось тормозить видя, что на тебя летит фура, было такое, что даже на обочину приходилось съезжать, потому что кто-то не рассчитал расстояние.