Массовое ДТП с шестью машинами: пострадали две молодые женщины и годовалый малыш

На дороге было месиво из машин

Авария случилась 17 декабря в 10:30 на 338-м километре трассы М-8 «Холмогоры», после Данилова.

Автомобиль «Рено» с полуприцепом не рассчитал дистанцию и въехал в «Мерседес», который от удара вылетел на встречную полосу. В этот момент по дороге ехала фура, которая на встречной полосе столкнулась со «Шкодой».

Вылетевший на встречку «Мерседес» столкнулся с «четырнадцатой», а потом ещё и с «Дэу-Матиз». «Дэу» от удара развернуло на 90 градусов. И в этот момент в машину врезался «Опель».

В результате пострадали водитель и пассажиры «Опеля» — женщины 28 и 30 лет и годовалый малыш. Всех троих увезли в больницу.