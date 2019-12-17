Подростка, который жестоко избил мальчика в Тутаеве, не стали отправлять за решётку

В Тутаевском городском суде сегодня вынесли вердикт о мере пресечения для 15-летнего подростка, который жестоко избил школьника. Видео зверской расправы попало в соцсети и спровоцировало скандал. На кадрах видно, как парень безжалостно колотит школьника руками, топчется по нему и бьет ногами.



Делом заинтересовался Следственный комитет по Ярославской области. Следователи направили в суд ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.



— Тутаевский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в избиении мальчика в Тутаеве, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

