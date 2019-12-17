17 декабря вторник
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.77
eur 69.94
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.77
eur 69.94

Все новости

Все новости
Происшествия Избили подростка в Тутаеве

Подростка, который жестоко избил мальчика в Тутаеве, не стали отправлять за решётку

В Ярославском областном суде рассказали, какой вердикт вынесли школьнику

1 133
19 Обсудить

Поделиться

Мальчика били руками и ногами

Мальчика били руками и ногами

В Тутаевском городском суде сегодня вынесли вердикт о мере пресечения для 15-летнего подростка, который жестоко избил школьника. Видео зверской расправы попало в соцсети и спровоцировало скандал. На кадрах видно, как парень безжалостно колотит школьника руками, топчется по нему и бьет ногами.

Делом заинтересовался Следственный комитет по Ярославской области. Следователи направили в суд ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу

— Тутаевский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в избиении мальчика в Тутаеве, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

А значит, подросток останется дома.

Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

школабуллингизбили подростка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
17 дек 2019 в 17:07

Что за паника...??? Суда по ДЕЛУ ведь ещё не было

гость
17 дек 2019 в 17:04

Все как прочитали статью? Или автор так преподнес. Ему выбирали меру пресечения, пока идет следствие он будет дома, а потом уже когда состоится суд, тогда его и отправят в колонию.

Гость
17 дек 2019 в 17:02

Решение было строго в рамках закона