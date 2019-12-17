Подростка, который жестоко избил мальчика в Тутаеве, не стали отправлять за решётку

В Тутаевском городском суде сегодня вынесли вердикт о мере пресечения для 15-летнего подростка, который жестоко избил школьника. Видео зверской расправы попало в соцсети и спровоцировало скандал. На кадрах видно, как парень безжалостно колотит школьника руками, топчется по нему и бьет ногами.
Делом заинтересовался Следственный комитет по Ярославской области. Следователи направили в суд ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.
— Тутаевский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в избиении мальчика в Тутаеве, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
А значит, подросток останется дома.
Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей.