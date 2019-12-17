Заключенного рыбинской колонии нашли мертвым: что рассказали в УФСИН

В Рыбинске 14 декабря скончался осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении при исправительной колонии
— Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент причина смерти не известна, проводятся патологоанатомические и гистологические исследования, — прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
Сейчас УФСИН проводит свою проверку обстоятельств трагедии, все материалы направят в следственные органы.
Напомним, этим летом было возбуждено уголовное дело о пытках в ярославской колонии