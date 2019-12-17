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Происшествия

Заключенного рыбинской колонии нашли мертвым: что рассказали в УФСИН

Мужчина умер во время работы на местном предприятии

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Заключенного рыбинской колонии нашли мертвым 14 декабря

Заключенного рыбинской колонии нашли мертвым 14 декабря

В Рыбинске 14 декабря скончался осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении при исправительной колонии № 2 Ярославской области. Происшествие случилось в 17:08. В этот момент мужчина находился на одном из предприятий Рыбинска — работал. И вдруг упал замертво.

— Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент причина смерти не известна, проводятся патологоанатомические и гистологические исследования, — прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Сейчас УФСИН проводит свою проверку обстоятельств трагедии, все материалы направят в следственные органы.

Напомним, этим летом было возбуждено уголовное дело о пытках в ярославской колонии № 1. Это был второй скандальный эпизод, ославивший ярославские колонии на всю страну. Первый скандал прогремел в июле 2018 года, когда было обнародовано видео пыток заключенного Евгения Макарова надзирателями. После этого правоохранители завели на участников расправы более 20 уголовных дел.

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умерзаключенныйУФСИН
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КОММЕНТАРИИ (2)

Коровьев
17 дек 2019 в 16:50

Концы в воду. Ничему не учатся

Александр
17 дек 2019 в 15:36

Опять забили до смерти ?