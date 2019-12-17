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«Чувак не в курсе о существовании камер»: в Рыбинске поджигатель офиса стал героем ролика в соцсетях

Весь путь мужчины от дома до места преступления и назад попал в кадр

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Мужчина поджег офис рыбинской компании и засветился на всех уличных камерах

Мужчина поджег офис рыбинской компании и засветился на всех уличных камерах

Необычное происшествие случилось в Рыбинске Ярославской области. В ночь на 16 декабря неизвестный злоумышленник поджег дверь в офис интернет-провайдера «Ател», расположенный на улице Плеханова, 10. Правда, незамеченным преступник не остался. Почти весь его путь к месту преступления и обратно, а также манипуляции у дверей офиса попали на камеры видеонаблюдения, установленные пострадавшей компанией.

На видео видно, как поджигатель под покровом ночи выходит из дверей своего дома, который находится совсем недалеко от офиса «Ател», и идет к месту преступления. С собой он принес коробку с чем-то воспламеняющимся, жидкость для розжига, зажигалку или спички. Полив на коробку и у дверей жидкостью, мужчина кинул зажигалку или спичку. После этого у входа взметнулось пламя, а поджигатель торопливо удалился.

Дошел до дома, погладил на улице собаку и вошел внутрь жилища.

Видео: «Ател»

— Чувак, по ходу, о существовании камер не в курсе, — комментируют видео рыбинцы в соцсетях.

Сейчас поиском преступника занимается полиция. Очевидно, что кадры с камер очень помогут правоохранителям.

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поджогРыбинскпожар
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КОММЕНТАРИИ (1)

Весельчак У
17 дек 2019 в 14:35

как он с таким мозгом до этих лет дожил?