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Забрал зарплату и исчез: в Ярославле с пилорамы пропал мужчина

Сын ждет от него весточки уже больше недели

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Мужчина ищет отца, который уехал на заработки&nbsp;

Мужчина ищет отца, который уехал на заработки 

Житель города Димитровграда Ульяновской области ищет своего отца — 51-летнего Юрия Дунаева, который пропал в Ярославле. Мужчина рассказал, что его отец приехал на заработки в деревню Манылово Тутаевского района на пилораму. Юрий отработал там три месяца, забрал зарплату и уже собирался домой.

— Последний раз позвонил мне, когда стоял на вокзале Ярославль-Главный, — рассказывает взволнованный сын. — С тех пор никакой весточки. Уже 12 дней мы не знаем, где он.

Юрий, по словам его сына, 5 декабря уже должен был выехать домой, в посёлок Междуреченск Республики Коми.

— На левом плече яркая выраженная тату с армии, якорь и герб Гремихи, — рассказал Юрий.

Гремиха — пункт базирования Северного флота России.

Поиски осложняет то, что сам мужчина не может искать своего отца, так как живет за сотни километров от него. Если вы видели этого мужчину, пожалуйста, напишите нам в группу во «ВКонтаткте» или пишите в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) по номеру телефона +7 930 127-23-59.

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пропал мужчина
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
16 дек 2019 в 15:12

Фиктивная проверка документов,похоже,если на вокзале? Да ещё и зарплата,за квартал,при нём.

Николай
16 дек 2019 в 14:52

ужас