Забрал зарплату и исчез: в Ярославле с пилорамы пропал мужчина

Житель города Димитровграда Ульяновской области ищет своего отца — 51-летнего Юрия Дунаева, который пропал в Ярославле. Мужчина рассказал, что его отец приехал на заработки в деревню Манылово Тутаевского района на пилораму. Юрий отработал там три месяца, забрал зарплату и уже собирался домой.



— Последний раз позвонил мне, когда стоял на вокзале Ярославль-Главный, — рассказывает взволнованный сын. — С тех пор никакой весточки. Уже 12 дней мы не знаем, где он.



Юрий, по словам его сына, 5 декабря уже должен был выехать домой, в посёлок Междуреченск Республики Коми.

