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«С каждым днём всё хуже»: молодого ярославца, пострадавшего при взрыве газа на Панина, ввели в кому

Мама Алексея рассказала о состоянии сына

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Надежда на выздоровление 18-летнего Леши угасает&nbsp;

Надежда на выздоровление 18-летнего Леши угасает 

Молодой ярославец, который пострадал во время взрыва газа на улице Панина в Дзержинском районе, так и не пришел в себя. Уже больше двух недель Алексей находится в больнице. Сначала, по словам его мамы, врачи надеялись на то, что молодой организм справится с повреждениями, однако состояние молодого человека не улучшается.

— Лёша не пришел в себя, — рассказала мама пострадавшего. — Врачи ввели его в искусственную кому, но его состояние с каждым днем всё хуже. Нам говорят, что шансы на жизнь у Леши минимальные.

Взрыв, в котором пострадал Алексей, случился в субботу, 30 ноября. Ночью взорвался газ в квартире № 23 на третьем этаже в доме № 41 по улице Панина. От удара в соседних квартирах выбило окна. А квартиру № 23 разворотило так, что от неё ничего не осталось, кроме дивана, напичканного осколками стекла.

18-летний студент в момент взрыва был дома. Мама парня рассказала, что сейчас 90 процентов тела сына в ожогах. Младший брат юноши 7-летний Андрей до сих пор не понимает, насколько сильно пострадал Алексей, поэтому откладывает сладости к возвращению брата.

Остальные жильцы пострадавшего подъезда разъехались по родственникам, часть людей поселили в гостиницу. Людей пускают в квартиры, только чтобы забрать какие-то вещи, жить там пока нельзя.

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взрыв газа
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