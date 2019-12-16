«С каждым днём всё хуже»: молодого ярославца, пострадавшего при взрыве газа на Панина, ввели в кому

Молодой ярославец, который пострадал во время взрыва газа на улице Панина в Дзержинском районе, так и не пришел в себя. Уже больше двух недель Алексей находится в больнице. Сначала, по словам его мамы, врачи надеялись на то, что молодой организм справится с повреждениями, однако состояние молодого человека не улучшается.



— Лёша не пришел в себя, — рассказала мама пострадавшего. — Врачи ввели его в искусственную кому, но его состояние с каждым днем всё хуже. Нам говорят, что шансы на жизнь у Леши минимальные.

