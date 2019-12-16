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Происшествия

Сгорел в собственном доме: в Тутаевском районе погиб мужчина

Пожарные тушили дом на протяжении пяти часов

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Жителя дома спасти не удалось&nbsp;

Жителя дома спасти не удалось 

В воскресенье, 15 декабря, в Ярославской области в Тутаевском районе в деревне Баскачево вспыхнул жилой дом. Пожар случился около десяти часов вечера. На улице Центральной загорелся деревянный домик. На место сразу выехали пожарные. Огонь тушили девять пожарных на двух машинах. С пожаром удалось справиться спустя почти пять часов. Дом окончательно был потушен около трех часов ночи. К несчастью, не обошлось без жертв.

— В пожаре погиб житель 74-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области. — Причина пожара сейчас устанавливается.

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