Сгорел в собственном доме: в Тутаевском районе погиб мужчина

В воскресенье, 15 декабря, в Ярославской области в Тутаевском районе в деревне Баскачево вспыхнул жилой дом. Пожар случился около десяти часов вечера. На улице Центральной загорелся деревянный домик. На место сразу выехали пожарные. Огонь тушили девять пожарных на двух машинах. С пожаром удалось справиться спустя почти пять часов. Дом окончательно был потушен около трех часов ночи. К несчастью, не обошлось без жертв.



— В пожаре погиб житель 74-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области. — Причина пожара сейчас устанавливается.

