Ребёнка выкинуло из кабины: в Иваново ярославский автобус с 23 пассажирами столкнулся с грузовиком

В минувшую пятницу смертельное ДТП произошло в Ивановской области в районе деревни Буньково. Здесь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Всё произошло ранним утром, в 07:30. Автобус с 23 пассажирами ехал из Ярославля на текстильную выставку. Выехал на встречку и врезался в грузовик.

— В грузовике ехал водитель с ребенком. Отец от столкновения погиб, мальчика в момент удара выкинуло из кабины — он жив, — сообщают наши коллеги из издания Ivanovonews.ru.