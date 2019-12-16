Ребёнка выкинуло из кабины: в Иваново ярославский автобус с 23 пассажирами столкнулся с грузовиком

В минувшую пятницу смертельное ДТП произошло в Ивановской области в районе деревни Буньково. Здесь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Всё произошло ранним утром, в 07:30. Автобус с 23 пассажирами ехал из Ярославля на текстильную выставку. Выехал на встречку и врезался в грузовик.
— В грузовике ехал водитель с ребенком. Отец от столкновения погиб, мальчика в момент удара выкинуло из кабины — он жив, — сообщают наши коллеги из издания Ivanovonews.ru.
Спасти водителя не удалось, его зажало в кабине. Пассажиры автобуса серьезно не пострадали. Их пересадили в другой автобус.
— В деревне Буньково Ивановского района на этом опасном изгибе дороги всегда аварии, — пишет в группе «Иваново» Ольга Лепилина. — Дом моих бабушки и дедушки стоит напротив. Там небольшая речушка, попросту ручеек, небольшой мостик и маленькая горочка от овражка. Этого достаточно для тех, кто не соблюдает скоростной режим.