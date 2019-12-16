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Ребёнка выкинуло из кабины: в Иваново ярославский автобус с 23 пассажирами столкнулся с грузовиком

Есть погибший

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Авария случилась ранним утром

Авария случилась ранним утром

В минувшую пятницу смертельное ДТП произошло в Ивановской области в районе деревни Буньково. Здесь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Всё произошло ранним утром, в 07:30. Автобус с 23 пассажирами ехал из Ярославля на текстильную выставку. Выехал на встречку и врезался в грузовик.

— В грузовике ехал водитель с ребенком. Отец от столкновения погиб, мальчика в момент удара выкинуло из кабины — он жив, — сообщают наши коллеги из издания Ivanovonews.ru.

От грузовика почти ничего не осталось

От грузовика почти ничего не осталось

Спасти водителя не удалось, его зажало в кабине. Пассажиры автобуса серьезно не пострадали. Их пересадили в другой автобус.

— В деревне Буньково Ивановского района на этом опасном изгибе дороги всегда аварии, — пишет в группе «Иваново» Ольга Лепилина. — Дом моих бабушки и дедушки стоит напротив. Там небольшая речушка, попросту ручеек, небольшой мостик и маленькая горочка от овражка. Этого достаточно для тех, кто не соблюдает скоростной режим.

Кабину просто снесло

Кабину просто снесло

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ДТПИваново
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
16 дек 2019 в 11:56

Может наемный автобус, вот и номера такие !!

Гость
16 дек 2019 в 11:43

Это было в субботу утром, а не в пятниц, проезжал мимо. Причина была - обледенение дороги: было минус 2 градуса и шёл дождь - на дороге лёд! Даже меня на полном приводе и шипах немного мотало.

Дорогу начали посыпать песком только после дтп. Вина дорожных служб!

Гость
16 дек 2019 в 10:54

"Ярославский автобус" (??!), ..с вологодским гос/номером...(на фото).