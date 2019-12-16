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Коварное место: в Ярославле автомобиль повис на ограждении

Первые подробности ДТП

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Крепко влетел

Крепко влетел

Утреннее ДТП в Ярославле: на окружной дороге около автозаправки автомобиль налетел на тросовое ограждение и повис на нём. Водители, проезжавшие мимо, разглядели, что у автомобиля ивановские номера.

— Висел бедняга в 7 утра на тросах. Может, пора уже что-то сделать с этим ограждением? — написал в группе «Дороги Ярославля» Борис Доннер.

Водители говорят, что из-за ДТП в сторону Брагино собралась пробка.

— Я там каждый день утром и вечером, в начале и в конце ограждения уже сбили знаки, и, вероятно, были аварии с наездом на заборчик, он весь мятый и поврежденный. Вечером в дождь и снег освещение от фонарей вообще не спасает и надо держаться правее на дороге, иначе риск заехать и взлететь очень велик, — предупреждает в той же группе Ann Kisseleva.

Водитель из Иваново

Водитель из Иваново

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (35)

Гость
16 дек 2019 в 10:00

ПДД надо соблюдать и скоростной режим
видимо шел на обгон или просто по середине как многие последнее время любят

Гость
16 дек 2019 в 10:34

Может нужно ехать потише. Езжу там часто, гоняют на этой дороге как сумасшедшие. И дорога там как стиральная доска.

Гена
16 дек 2019 в 10:28

Подождите, вы действительно жалуетесь на забор установленный там, где машина не должна быть ни в коем случае и единственный шанс туда попасть - выехать из полосы на встречку?