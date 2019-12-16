Коварное место: в Ярославле автомобиль повис на ограждении

Утреннее ДТП в Ярославле: на окружной дороге около автозаправки автомобиль налетел на тросовое ограждение и повис на нём. Водители, проезжавшие мимо, разглядели, что у автомобиля ивановские номера.

— Висел бедняга в 7 утра на тросах. Может, пора уже что-то сделать с этим ограждением? — написал в группе «Дороги Ярославля» Борис Доннер.



Водители говорят, что из-за ДТП в сторону Брагино собралась пробка.

— Я там каждый день утром и вечером, в начале и в конце ограждения уже сбили знаки, и, вероятно, были аварии с наездом на заборчик, он весь мятый и поврежденный. Вечером в дождь и снег освещение от фонарей вообще не спасает и надо держаться правее на дороге, иначе риск заехать и взлететь очень велик, — предупреждает в той же группе Ann Kisseleva.