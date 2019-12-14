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«Спасли 16 человек»: в Ярославле при пожаре в пятиэтажке пострадали люди

Специалисты МЧС рассказали, как тушили огонь. Видео с места ЧП

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Жителей квартир из подъезда, где случился пожар, эвакуировали

Жителей квартир из подъезда, где случился пожар, эвакуировали

Сегодня около 10 часов утра в Ярославле в пятиэтажке на улице Громова произошёл пожар. Это произошло, когда в квартирах было много людей.

— Было спасено 16 человек — их эвакуировали, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Для ликвидации огня было задействовано 8 единиц техники и 33 человека личного состава из пожарно-спасательных частей.

Пожарные объявили о локализации пожара через 1,5 часа после приезда

Но не обошлось без пострадавших. Травмы при пожаре получили два человека, одного из них медики госпитализировали.

На другом пожаре в Ярославской области накануне погиб человек. Трагедия произошла в Переславле-Залесском.

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