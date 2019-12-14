«Спасли 16 человек»: в Ярославле при пожаре в пятиэтажке пострадали люди

Сегодня около 10 часов утра в Ярославле в пятиэтажке на улице Громова произошёл пожар. Это произошло, когда в квартирах было много людей.



— Было спасено 16 человек — их эвакуировали, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Для ликвидации огня было задействовано 8 единиц техники и 33 человека личного состава из пожарно-спасательных частей.