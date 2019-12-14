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Два человека погибли в ДТП в Ярославской области

В МВД рассказали предварительные причины, из-за которых произошла трагедия

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Сегодня около 10 часов утра в Ярославской области на 113-м км федеральной автомобильной дороги Москва — Холмогоры на въезде в деревню Василево в Переславском районе произошло ДТП.

— По предварительной информации, 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», не справился с управлением, совершил наезд на опору дорожного знака и съехал в кювет, — сообщили в отделе информации УМВД России по Ярославской области. — В результате ДТП водитель иномарки и 59-летняя пассажирка погибли. Известно, что погибшие — жители Владимирской области.

Вчера около 18.30 произошло ещё одно смертельное ДТП на трассе «Москва – Холмогоры» — 28-летний водитель сбил пешехода. По предварительной информации мужчина переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода без светоотражающих элементов на одежде. 52-летний мужчина умер на месте происшествия.

Накануне на трассе Ярославль — Рыбинск произошло ещё одно ДТП. Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Toyota Camry. Там пострадали два человека.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
14 дек 2019 в 19:02

Господа " писатели " данной статьи , кам вопрос : " Как машина смогла !!! " съехать" если у неё помят багажник " ?

Автомаргинал
14 дек 2019 в 17:56

Сегодня ехал в 5:30 утра по м 8. В Даниловском районе, на границе с Ярославским в кювете лежала белая машина ( то, что от нее осталось) Лежала на крыше. Больше ни чего не знаю