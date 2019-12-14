Два человека погибли в ДТП в Ярославской области

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Сегодня около 10 часов утра в Ярославской области на 113-м км федеральной автомобильной дороги Москва — Холмогоры на въезде в деревню Василево в Переславском районе произошло ДТП.



— По предварительной информации, 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», не справился с управлением, совершил наезд на опору дорожного знака и съехал в кювет, — сообщили в отделе информации УМВД России по Ярославской области. — В результате ДТП водитель иномарки и 59-летняя пассажирка погибли. Известно, что погибшие — жители Владимирской области.

