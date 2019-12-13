В Ярославле родители написали в полицию на владельцев батута, на котором их ребёнку выбило зубы

В семейном кафе на улице 8 Марта в Ярославле выбило зубы шестилетнему Даниэлю. Ребёнок отдыхал на аттракционе «Детский лабиринт», в котором забрался под батут. В это время на нём прыгали дети, и Даниэлю один из прыжков пришёлся на голову. Ребёнка ударило так, что ему выбило сразу три верхних передних зуба.
По словам матери ребёнка, сотрудники заведения не предложили помощи, но дали вату, когда у ребёнка обильно шла кровь. Родители считают, что зона под батутом, куда пролез мальчик, не была достаточно огорожена — на входе висела только незакреплённая шторка.
Городок временно закрыли. А родители написали заявление в полицию.
— В дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району поступило заявление от родителей ребенка, который получил травму в игровом комплексе одного из местных кафе. По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — ответили в УМВД по Ярославской области.
Случаем заинтересовался также Совет отцов Ярославской области, многодетные отцы планируют проверить подобные игровые уголки в городе на безопасность. А также детский омбудсмен.
— Мы проверку начали уже, выехали, сделали фото, истребовали документы необходимые: на гигиеническое соответствие, пожарные сертификаты. Опросили сотрудников, но на месте не было тех, кто в этот день присутствовал, — Мы часто привлекаем Ростехнадзор как экспертов, но они занимаются сложными сооружениями с машинными механизмами. Пока их привлекать не будем, но право такое есть. Итогом вынесем заключение, если будут признаки уголовного правонарушения, отправим в правоохранительные органы. Если нет, то заключение отдадим родителям, чтобы у них была возможность истребовать компенсацию в рамках административного дела.
Недавно в Ярославле был другой несчастный случай: во время сильного ветра батут улетел вместе с двухлетней девочкой, которая получила перелом рёбер.