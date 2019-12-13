В Ярославле родители написали в полицию на владельцев батута, на котором их ребёнку выбило зубы

По словам матери ребёнка, сотрудники заведения не предложили помощи, но дали вату, когда у ребёнка обильно шла кровь. Родители считают, что зона под батутом, куда пролез мальчик, не была достаточно огорожена — на входе висела только незакреплённая шторка.

В семейном кафе на улице 8 Марта в Ярославле выбило зубы шестилетнему Даниэлю. Ребёнок отдыхал на аттракционе «Детский лабиринт», в котором забрался под батут. В это время на нём прыгали дети, и Даниэлю один из прыжков пришёлся на голову. Ребёнка ударило так, что ему выбило сразу три верхних передних зуба.

Городок временно закрыли. А родители написали заявление в полицию.

— В дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району поступило заявление от родителей ребенка, который получил травму в игровом комплексе одного из местных кафе. По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — ответили в УМВД по Ярославской области.

Случаем заинтересовался также Совет отцов Ярославской области, многодетные отцы планируют проверить подобные игровые уголки в городе на безопасность. А также детский омбудсмен.

— Мы проверку начали уже, выехали, сделали фото, истребовали документы необходимые: на гигиеническое соответствие, пожарные сертификаты. Опросили сотрудников, но на месте не было тех, кто в этот день присутствовал, — Мы часто привлекаем Ростехнадзор как экспертов, но они занимаются сложными сооружениями с машинными механизмами. Пока их привлекать не будем, но право такое есть. Итогом вынесем заключение, если будут признаки уголовного правонарушения, отправим в правоохранительные органы. Если нет, то заключение отдадим родителям, чтобы у них была возможность истребовать компенсацию в рамках административного дела.

