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В Ярославле родители написали в полицию на владельцев батута, на котором их ребёнку выбило зубы

Мальчишка захлёбывался кровью, но владельцы аттракциона не спешили на помощь

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Тот самый городок с батутом, под который забрался ребёнок&nbsp;

Тот самый городок с батутом, под который забрался ребёнок 

В семейном кафе на улице 8 Марта в Ярославле выбило зубы шестилетнему Даниэлю. Ребёнок отдыхал на аттракционе «Детский лабиринт», в котором забрался под батут. В это время на нём прыгали дети, и Даниэлю один из прыжков пришёлся на голову. Ребёнка ударило так, что ему выбило сразу три верхних передних зуба. 

По словам матери ребёнка, сотрудники заведения не предложили помощи, но дали вату, когда у ребёнка обильно шла кровь. Родители считают, что зона под батутом, куда пролез мальчик, не была достаточно огорожена — на входе висела только незакреплённая шторка. 

Городок временно закрыли. А родители написали заявление в полицию. 

— В дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району поступило заявление от родителей ребенка, который получил травму в игровом комплексе одного из местных кафе. По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — ответили в УМВД по Ярославской области. 

Случаем заинтересовался также Совет отцов Ярославской области, многодетные отцы планируют проверить подобные игровые уголки в городе на безопасность. А также детский омбудсмен. 

— Мы проверку начали уже, выехали, сделали фото, истребовали документы необходимые: на гигиеническое соответствие, пожарные сертификаты. Опросили сотрудников, но на месте не было тех, кто в этот день присутствовал, — Мы часто привлекаем Ростехнадзор как экспертов, но они занимаются сложными сооружениями с машинными механизмами. Пока их привлекать не будем, но право такое есть. Итогом вынесем заключение, если будут признаки уголовного правонарушения, отправим в правоохранительные органы. Если нет, то заключение отдадим родителям, чтобы у них была возможность истребовать компенсацию в рамках административного дела.

Недавно в Ярославле был другой несчастный случай: во время сильного ветра батут улетел вместе с двухлетней девочкой, которая получила перелом рёбер.

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травма на батутедетский городок
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КОММЕНТАРИИ (11)

Горожанин
13 дек 2019 в 16:48

Родители,нанимайте адвоката хорошего,так будет правильней.Возможно вам потребуется дорогостоящее лечение или протезирование,не дай Бог.Деньги потраченные на него вам по суду вернут.

13 дек 2019 в 16:37

Тут всё ясно как белый день.Такие детские аттракционы должны быть АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ для детей.Ребёнок ни при каких обстоятельствах НЕ ДОЛЖЕН получить на нём травму.Для этого они сертифицируются на безопасность и без такого сертификата их нельзя ни продавать ,ни эксплуатировать.Вероятно,если аттракцион был сертифицирован,то собрали его с нарушениями,что и повлекло возможность ребёнку залезть в опасную для его здоровья и даже жизни зону. Если травма серьёзная,то отвертеться от уголовного дела не получится.Ущерб и моральный и материальный компенсировать придётся и лучше бы владельцы это сделали в досудебном порядке.И судьи ,и следователи тоже деток имеют,так что наказание будет крайне жёстким.И это правильно.

Гостья
13 дек 2019 в 16:18

Мама виновата однозначно!