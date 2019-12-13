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«Все пассажиры закричали»: в Ярославле автобус зажал в дверях молодую маму с ребёнком

Девушка ищет свидетелей ДТП

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Водитель просто закрыл двери и уехал&nbsp;

Водитель просто закрыл двери и уехал 

В Ярославле в ДТП пострадали девушка с ребенком. Любовь с маленькой дочкой, которой нет ещё и двух лет, ехала в автобусе № 9 вчера, 12 декабря. Около ДК имени Добрынина девушке нужно было выйти. Пазик затормозил около остановки и открыл двери. Любовь успела вывезти коляску, но вот сама с дочерью выйти не успела — водитель уже закрыл двери.

— Он не дал выйти целиком, — рассказала Любовь. — Я успела поставить только одну ногу на асфальт и рукой вынести коляску, второй рукой держала ребёнка за руку и одной ногой оставалась в автобусе, когда водитель начал закрывать двери и одновременно начал движение в сторону Ярославля Главного, зажав меня в дверях наполовину.

Любовь рассказала, что в этот момент все пассажиры, которые сидели в автобусе, закричали. Водитель среагировал и открыл двери, но после того, как девушка с ребенком покинули салон, закрыл двери и уехал.

— В ДТП с участием ПАЗа произошло падение пассажира, — рассказали в ГИБДД. — Девушка 27-лет получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении. Сейчас проводится проверка и уточняются обстоятельства произошедшего.

Сейчас девушка ищет свидетелей произошедшего, потому что водитель написал в объяснении, по словам пострадавшей, не то, что было на самом деле.

— Он написал, что я вышла из автобуса с коляской, а ребёнка оставила в автобусе, он закрыл дверь, а когда пассажиры закричали, остановился и открыл двери и я забрала ребёнка. Что является неправдой с его слов, — рассказала девушка.

Если вы ехали в том автобусе, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать в мессенджеры по номеру 8 910 662-17-73 (Telegram, Viber, WhatsApp), на почту: 76@rugion.ru или в личные сообщения группы во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
13 дек 2019 в 15:23

неоднократно наблюдал как водитель то дверь откроет до полной остановки , то начнёт двигаться не закрывая двери, то закроет когда люди ещё выходят им пофигу на людей -они дрова привыкли возить

Гость
13 дек 2019 в 14:45

гнать поганой метлой таких водятлов. не можешь возить людей, зачем идти работать на автобус, вози дрова

Моралист
13 дек 2019 в 14:25

Очередная яжемать, наверняка в телефоне торчала, когда в маршрутку заходила, вот и прозевала