«Все пассажиры закричали»: в Ярославле автобус зажал в дверях молодую маму с ребёнком

— Он не дал выйти целиком, — рассказала Любовь. — Я успела поставить только одну ногу на асфальт и рукой вынести коляску, второй рукой держала ребёнка за руку и одной ногой оставалась в автобусе, когда водитель начал закрывать двери и одновременно начал движение в сторону Ярославля Главного, зажав меня в дверях наполовину.

В Ярославле в ДТП пострадали девушка с ребенком. Любовь с маленькой дочкой, которой нет ещё и двух лет, ехала в автобусе № 9 вчера, 12 декабря. Около ДК имени Добрынина девушке нужно было выйти. Пазик затормозил около остановки и открыл двери. Любовь успела вывезти коляску, но вот сама с дочерью выйти не успела — водитель уже закрыл двери.

Любовь рассказала, что в этот момент все пассажиры, которые сидели в автобусе, закричали. Водитель среагировал и открыл двери, но после того, как девушка с ребенком покинули салон, закрыл двери и уехал.



— В ДТП с участием ПАЗа произошло падение пассажира, — рассказали в ГИБДД. — Девушка 27-лет получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении. Сейчас проводится проверка и уточняются обстоятельства произошедшего.



Сейчас девушка ищет свидетелей произошедшего, потому что водитель написал в объяснении, по словам пострадавшей, не то, что было на самом деле.



— Он написал, что я вышла из автобуса с коляской, а ребёнка оставила в автобусе, он закрыл дверь, а когда пассажиры закричали, остановился и открыл двери и я забрала ребёнка. Что является неправдой с его слов, — рассказала девушка.

