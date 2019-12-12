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Раскурочена кабина: в Ярославле на Костромском шоссе столкнулись машины

Из-за аварии на дороге пробка

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Машины столкнулись на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской

Машины столкнулись на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской

Сегодня около 18 часов на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской произошло ДТП. Фото раскуроченного грузовика выложили в группу «Дороги Ярославля» в фейсбуке. У машины разбиты кабина и часть прицепа. 

— Люди в ДТП не пострадали, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. 

Автомобилисты жалуются, что после реконструкции дороги в этом месте стало больше ДТП. 

— После реконструкции и разводки потоков по-другому стало хуже в плане аварийности, — написала Вера Соколова. 

Сейчас из-за аварии на Костромском шоссе образовалась пробка. 

Серьёзная авария на Костромском шоссе произошла в начале октября: столкнулись ВАЗ-2112 и внедорожник Range Rover. От отечественной легковушки осталась только груда железа.

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ДТП
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