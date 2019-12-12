Раскурочена кабина: в Ярославле на Костромском шоссе столкнулись машины

Машины столкнулись на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской

Сегодня около 18 часов на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской произошло ДТП. Фото раскуроченного грузовика выложили в группу «Дороги Ярославля» в фейсбуке. У машины разбиты кабина и часть прицепа.

— Люди в ДТП не пострадали, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Автомобилисты жалуются, что после реконструкции дороги в этом месте стало больше ДТП.

— После реконструкции и разводки потоков по-другому стало хуже в плане аварийности, — написала Вера Соколова.