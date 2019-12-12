Раскурочена кабина: в Ярославле на Костромском шоссе столкнулись машины

Сегодня около 18 часов на перекрёстке Костромского шоссе и улицы Ивановской произошло ДТП. Фото раскуроченного грузовика выложили в группу «Дороги Ярославля» в фейсбуке. У машины разбиты кабина и часть прицепа.
— Люди в ДТП не пострадали, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Автомобилисты жалуются, что после реконструкции дороги в этом месте стало больше ДТП.
— После реконструкции и разводки потоков по-другому стало хуже в плане аварийности, — написала Вера Соколова.
Сейчас из-за аварии на Костромском шоссе образовалась пробка.
Серьёзная авария на Костромском шоссе произошла в начале октября: столкнулись