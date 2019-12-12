В Рыбинске по дороге в школу пропал 14-летний мальчик: где его видели в последний раз

В Ярославской области следователи и волонтёры объявили в розыск 14-летнего школьника Владислава Перепёлкина. Мальчик пропал 10 декабря в Рыбинске в микрорайоне Веретье.

— При себе у него был школьный рюкзак, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. В СК начали доследственную проверку.

В соцсетях мальчика узнали в лицо. Местные жители говорят, что видели школьника — он просил у прохожих деньги около супермаркета.



Приметы Владислава: на вид 14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы кудрявые светло-рыжеватого цвета.



Был одет: куртка (парка) синего цвета с мехом на капюшоне, джинсы серого цвета, черные ботинки.



Если вы знаете что-либо о местонахождении школьника, позвоните по телефонам: 8 (4855) 28-02-12, либо 8 (4855) 21-00-11, 02, с сотового 102.

