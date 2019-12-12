В Ярославле полицейские спасли жителей многоэтажки на проезде Ушакова от взрыва газа

На место вызвали МЧС, скорую помощь и газовую службу. Полицейские первыми оказались возле дома и решили не дожидаться остальных служб. Сотрудников патрульно-постовой службы пустили в свою квартиру на шестом этаже соседи пенсионерки.

В начале декабря лейтенант полиции Александр Разживин и старший сержант полиции Дмитрий Останин патрулировали во Фрунзенском районе. В это время из дежурной части поступило сообщение о том, что на проезде Ушакова в одном из домов на балконе седьмого этажа 83-летняя женщина просит помощи, а в квартире возможна утечка газа.

Александр посадил себе на плечи коллегу, и тот смог через пожарный люк попасть на балкон седьмого этажа. Там Дмитрий Остапин сумел открыть дверь, которую заклинило, и войти в квартиру.



— На кухне стоял стойкий запах газа, на плите была включена конфорка, на которой стояла кастрюля с выкипевшей водой, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудник полиции выключил газ и открыл окно в помещении. Выяснилось, что хозяйка вышла на балкон и захлопнула дверь, которую позже не смогла открыть.



Пожилую женщину передали прибывшей на место бригаде скорой помощи. Сейчас она чувствует себя хорошо.



Когда в твоём городе гремит уже не первый взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, становится страшно. Большинство ярославцев живут именно в многоквартирных домах, где ты почти никогда не знаешь наверняка, что происходит у соседей. В выходные в пятиэтажке на улице Панина, 41 прогремел взрыв во втором подъезде, есть пострадавший.



Уменьшить своё беспокойство способны только мы сами, публикуем инструкцию от газовых служб и спасателей МЧС России о том, как пользоваться газом правильно, что делать, если чувствуете его запах, и как проверить, нет ли утечек.

