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В Ярославле полицейские спасли жителей многоэтажки на проезде Ушакова от взрыва газа

Бабушка просила о помощи с балкона на седьмом этаже

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Бабушка вышла на балкон и не смогла вернуться в квартиру

Бабушка вышла на балкон и не смогла вернуться в квартиру

В начале декабря лейтенант полиции Александр Разживин и старший сержант полиции Дмитрий Останин патрулировали во Фрунзенском районе. В это время из дежурной части поступило сообщение о том, что на проезде Ушакова в одном из домов на балконе седьмого этажа 83-летняя женщина просит помощи, а в квартире возможна утечка газа.

На место вызвали МЧС, скорую помощь и газовую службу. Полицейские первыми оказались возле дома и решили не дожидаться остальных служб. Сотрудников патрульно-постовой службы пустили в свою квартиру на шестом этаже соседи пенсионерки.

Александр посадил себе на плечи коллегу, и тот смог через пожарный люк попасть на балкон седьмого этажа. Там Дмитрий Остапин сумел открыть дверь, которую заклинило, и войти в квартиру.

— На кухне стоял стойкий запах газа, на плите была включена конфорка, на которой стояла кастрюля с выкипевшей водой, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудник полиции выключил газ и открыл окно в помещении. Выяснилось, что хозяйка вышла на балкон и захлопнула дверь, которую позже не смогла открыть.

Пожилую женщину передали прибывшей на место бригаде скорой помощи. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Когда в твоём городе гремит уже не первый взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, становится страшно. Большинство ярославцев живут именно в многоквартирных домах, где ты почти никогда не знаешь наверняка, что происходит у соседей. В выходные в пятиэтажке на улице Панина, 41 прогремел взрыв во втором подъезде, есть пострадавший.

Уменьшить своё беспокойство способны только мы сами, публикуем инструкцию от газовых служб и спасателей МЧС России о том, как пользоваться газом правильно, что делать, если чувствуете его запах, и как проверить, нет ли утечек. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
12 дек 2019 в 21:02

Тоже был случай в Брагино . Женщина почувствовала запах газа в подъезде ( ведь газ тяжелее воздуха ) . Приехали сотрудники МЧС с газоанализатором определили квартиру , через окно кухни нашей квартиры спустились этажом ниже . Как проникли в квартиру не интересовался . Но бабушка поставила на газовую плиту пластмассовый электрочайник и уснула . Соответственно дальше все понятно : расплавился , вода погасила газ . А бабушка просто спала . Спасибо соседке по подъезду и МЧС .

Гость
12 дек 2019 в 20:59

А на фото дом доброхотова 1