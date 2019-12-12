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Происшествия

В Заволжском районе Ярославля автомобиль «Ауди» сбил школьника

12-летнего мальчика увезли на скорой

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В тёмное время суток водителям сложно заметить людей на дороге

В тёмное время суток водителям сложно заметить людей на дороге

ДТП произошло 11 декабря около 19 часов на улице Орджоникидзе. 29-летний водитель «Ауди» не заметил на дороге 12-летнего мальчика.

— Ребёнок находился на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики.

Мальчик получил травмы, его на скорой увезли в больницу.

Месяц назад в Ярославле за один вечер в ДТП пострадали сразу два ребёнка. Медики рассказали, как они себя чувствуют.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (8)

Алена
12 дек 2019 в 13:48

А ребёнок на пешеходном переходе был или там, где всегда смертники бегают?

чиновники без головы
12 дек 2019 в 11:45

а про так называемое улочное освещение что молчат? что то власти этим не озабочены. а светоотражающие элементы Уже на стадии проектирования должны учитываться...особенно для детей. Ни что не мешает дизайнерам и производственикам это сделать. И как всегда спасение утопающих...

Гостья
12 дек 2019 в 10:36

Светоотражающие полоски обязательны для пешеходов вне населённых пунктов. В городе полоски только рекомендованы, а вот глаза, голова должны быть у водителя и фары должны нормально светить у машины.