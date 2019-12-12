В Заволжском районе Ярославля автомобиль «Ауди» сбил школьника

ДТП произошло 11 декабря около 19 часов на улице Орджоникидзе. 29-летний водитель «Ауди» не заметил на дороге 12-летнего мальчика.



— Ребёнок находился на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики.



Мальчик получил травмы, его на скорой увезли в больницу.



Месяц назад в Ярославле за один вечер в ДТП пострадали сразу два ребёнка. Медики рассказали, как они себя чувствуют.