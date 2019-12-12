В Краснодарском крае из-за тумана разбился боевой вертолёт. Экипаж погиб

Поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае разбился боевой вертолёт Ми-28 «Ночной охотник». Первым об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Baza.
Сначала сообщалось о том, что вертолёт, приписанный к 55-му отдельному кореновскому полку, пропал с радаров, а пилот перестал отвечать диспетчеру.
Позже потерпевший крушение вертолёт обнаружили возле станицы Платнировская, которая находится в двух километрах от кореновского аэродрома. По предварительным данным, причиной крушения мог стать сильный туман.
На момент ЧП на борту вертолёта Ми-28 находились два члена экипажа — командир эскадрильи Руслан Кушниренко и второй пилот подполковник Алексей Склянкин. Оба погибли. Вертолёт полностью разрушен.
ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что вертолёт разбился при жёсткой посадке, совершая плановый учебно-тренировочный полёт в темное время суток в сложных метеорологических условиях.
— Экипаж не выжил. Нашли его [вертолёт] на территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — сообщает ТАСС.
К месту аварии для расследования направили комиссию Главного командования ВКС.