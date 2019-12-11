В Ярославле депутата возмутила погоня в центре города

Машину смогли остановить через 30 минут после начала погони Фото: Илья Тедеев / Facebook.com

Во вторник, 10 декабря, около 19 часов вечера депутат Ярославской областной думы Илья Тедеев стал свидетелем погони. Экипаж ГИБДД пытался остановить кроссовер «Шевроле». Увиденное произвело на депутата большое впечатление.



— Наблюдал я это, находясь, можно сказать, в эпицентре, — на пересечении улиц Чайковского и Салтыкова-Щедрина. Судя по всему, автомобиль не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. За ним пустились в погоню, — написал Илья Тедеев на своей странице в «Фейсбуке». — Преследовал сначала один экипаж ГИБДД. Причем длилось это минут 20. Так вот, за эти 20 минут «Шевроле», преследуемый экипажем полиции с включенной сиреной, пронеслись мимо меня четыре раза, за это время они проехали по Большой Октябрьской, свернув на Чайковского, потом на Салтыкова, до проспекта Толбухина, потом по Свободе, по Собинова, и так много раз в разном порядке на запрещающий сигнал светофора, невзирая на пешеходов и вообще любые Правила дорожного движения. Все это в темень.



Машины несколько раз проносились по одним и тем же улицам. Фото: Илья Тедеев / Facebook.com

После 20 минут безрезультатной погони, как пишет депутат, машин с сиренами прибавилось. Четыре экипажа ГИБДД преследовали «Шевроле» ещё минут десять.



— Сирены слышались с разных от моего положения сторон, — рассказал Илья Тедеев. — Кульминацией через минут 30 после начала погони стало столкновение «Шевроле» с другим авто на перекрестке все тех же Чайковского и Салтыкова-Щедрина. Проехать от перекрестка нарушитель смог метров 70, там его, надо признать, грамотно, на мой непрофессиональный взгляд, заблокировали четыре авто полиции. Все закончилось без тяжких телесных, никто из граждан не пострадал, повреждение получил только один автомобиль.



Машину остановили четыре экипажа ГИБДД Фото: Илья Тедеев / Facebook.com