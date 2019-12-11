В Ярославле депутата возмутила погоня в центре города

Во вторник, 10 декабря, около 19 часов вечера депутат Ярославской областной думы Илья Тедеев стал свидетелем погони. Экипаж ГИБДД пытался остановить кроссовер «Шевроле». Увиденное произвело на депутата большое впечатление.
— Наблюдал я это, находясь, можно сказать, в эпицентре, — на пересечении улиц Чайковского и Салтыкова-Щедрина. Судя по всему, автомобиль не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. За ним пустились в погоню, — написал Илья Тедеев на своей странице в «Фейсбуке». — Преследовал сначала один экипаж ГИБДД. Причем длилось это минут 20. Так вот, за эти 20 минут «Шевроле», преследуемый экипажем полиции с включенной сиреной, пронеслись мимо меня четыре раза, за это время они проехали по Большой Октябрьской, свернув на Чайковского, потом на Салтыкова, до проспекта Толбухина, потом по Свободе, по Собинова, и так много раз в разном порядке на запрещающий сигнал светофора, невзирая на пешеходов и вообще любые Правила дорожного движения. Все это в темень.
После 20 минут безрезультатной погони, как пишет депутат, машин с сиренами прибавилось. Четыре экипажа ГИБДД преследовали «Шевроле» ещё минут десять.
— Сирены слышались с разных от моего положения сторон, — рассказал Илья Тедеев. — Кульминацией через минут 30 после начала погони стало столкновение «Шевроле» с другим авто на перекрестке все тех же Чайковского и Салтыкова-Щедрина. Проехать от перекрестка нарушитель смог метров 70, там его, надо признать, грамотно, на мой непрофессиональный взгляд, заблокировали четыре авто полиции. Все закончилось без тяжких телесных, никто из граждан не пострадал, повреждение получил только один автомобиль.
Несмотря на то, что всё закончилось благополучно, депутата обеспокоило то, что финал вполне мог быть трагическим.
— Оправданна ли 20-минутная погоня одним автомобилем за нарушителем в центре города, да еще в такую темень? — написал Илья Тедеев. — Как так получилось, что не сбили пешехода, я не представляю. Это чудо, что никто не пострадал. Почему в центре города 20 минут ведет погоню один экипаж полиции, почему другие экипажи не пришли на помощь сразу в течение 3–5 минут? Почему не подключили вневедомственную охрану, у которой время подъезда на сигнал тревоги — 5 минут? Может, подключать в таких случаях экипажи частных охранных агентств? Одни вопросы. К сотрудникам, осуществлявшим сам захват, претензий нет. Все было грамотно. Молодцы, сработали четко. Здесь вопросы, на мой взгляд, к организации реагирования на такие нетривиальные случаи. Экипажей должно быть сразу много для возможности блокировки нарушителя, в противном случае 20-минутная погоня сзади по центру города, да на красный цвет, может приводить к ужасным последствиям, которые не оправдает поимка нетрезвого водителя. Будьте внимательны на дорогах, правила — это правила, но лучше лишний раз убедиться, что нет опасности при переходе дороги.