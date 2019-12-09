«Очнулся избитый, со сломанной рукой»: пропавший в Ярославле петербуржец рассказал, что произошло

Пропавший в Ярославле 29-летний петербуржец Денис Еремеев нашёлся. Молодой мужчина жив, но его нашли избитым. Друзья Дениса рассказали, что известно на данный момент.

— Он очнулся в каком-то поселке где-то в Череповце, побитый, со сломанной рукой, говорит плохо. Говорит, что опоздал на BlaBlaCar и нашел какую-то попутку в одной из групп во «ВКонтакте». Сейчас находится в отделении полиции. Больше пока нет информации, — рассказал друг Дениса Артём.

Напомним, мужчина пропал 6 декабря. Написал друзьям, маме и девушке, что возвращается из Ярославля в Петербург, сел в машину, сделал фото из салона — и исчез. Его телефон не отвечал, а страничка в соцсети была взломана. Нашелся Денис сегодня ночью.