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«Очнулся избитый, со сломанной рукой»: пропавший в Ярославле петербуржец рассказал, что произошло

Первая информация о странном исчезновении молодого мужчины

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Дениса нашли живым

Дениса нашли живым

Пропавший в Ярославле 29-летний петербуржец Денис Еремеев нашёлся. Молодой мужчина жив, но его нашли избитым. Друзья Дениса рассказали, что известно на данный момент.

— Он очнулся в каком-то поселке где-то в Череповце, побитый, со сломанной рукой, говорит плохо. Говорит, что опоздал на BlaBlaCar и нашел какую-то попутку в одной из групп во «ВКонтакте». Сейчас находится в отделении полиции. Больше пока нет информации, — рассказал друг Дениса Артём.

Напомним, мужчина пропал 6 декабря. Написал друзьям, маме и девушке, что возвращается из Ярославля в Петербург, сел в машину, сделал фото из салона — и исчез. Его телефон не отвечал, а страничка в соцсети была взломана. Нашелся Денис сегодня ночью.

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Денис Еремеев
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
9 дек 2019 в 15:25

Похожая история была с моим знакомым.Сел вечером в "восьмёрку" в районе липовой,доехать до центра,и пропал на 4 дня... Родители нашли его в реанимации Соловьёвской,руки,ноги,рёбра,переломы,+сильное сотрясение и гематомы головы.Дали сзади чем-то тяжёлым,раздели,(была зима,но +1С),выбросили на обочину без сознания,в районе Туношны.Когда пришёл в себя,ночью,он выполз на дорогу,но сразу попал под ГАЗ 53.Водитель ехал в Кострому,подобрал тело и завёз в мед.пункт Туношны (в 90х сотовых не было),а там уже вызвали скорую.Потом годы операций,реабилитаций,а бандитов так и не нашли.Так что этот парень ещё легко отделался.

Гость
9 дек 2019 в 14:45

Действительно, очень странное исчезновение молодого мужчины в пятницу вечером и не менее странное появление в понедельник утром

Однако, здравствуйте
9 дек 2019 в 14:39

Очнулся в поселке - где? на улице?или на хате у кого? упал, очнулся, гипс. Без нечистой силы тут явно не обошлось.