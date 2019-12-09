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В Ярославле ребёнок выпал из окна многоэтажки: очевидцы рассказали версию мамы

К счастью, мальчик выжил

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Школьнику очень повезло, что он остался в живых

Школьнику очень повезло, что он остался в живых

В Ярославле 6 декабря из окна квартиры на 4-м этаже выпал мальчик-первоклассник. О случившемся рассказала местная жительница Ирина, она в этот момент проходила мимо дома. 

— Это случилось на моих глазах, — рассказывает ярославна. — Я сама скорую вызывала.

Пока бригада ехала к ребенку, по рассказу женщины, люди оказывали всевозможную помощь.

— Двое мужчин помогли укрыть его одеялами. Когда мальчик упал, он был в одних трусиках, — вспомнила Ирина.

Мама упавшего мальчика рассказала Ирине, что отошла в ванную комнату буквально на 20 минут, а когда освободилась, всё уже случилось.

Сейчас ребенок лежит в больнице. Врачи говорят, что он легко отделался

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ребенок выпал из окна
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