В Ярославле ребёнок выпал из окна многоэтажки: очевидцы рассказали версию мамы

Школьнику очень повезло, что он остался в живых

В Ярославле 6 декабря из окна квартиры на 4-м этаже выпал мальчик-первоклассник. О случившемся рассказала местная жительница Ирина, она в этот момент проходила мимо дома.

— Это случилось на моих глазах, — рассказывает ярославна. — Я сама скорую вызывала.



Пока бригада ехала к ребенку, по рассказу женщины, люди оказывали всевозможную помощь.



— Двое мужчин помогли укрыть его одеялами. Когда мальчик упал, он был в одних трусиках, — вспомнила Ирина.



Мама упавшего мальчика рассказала Ирине, что отошла в ванную комнату буквально на 20 минут, а когда освободилась, всё уже случилось.

