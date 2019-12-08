Может быть в опасности: в Ярославской области пропал мужчина с собакой

В Ярославской области волонтеры отряда «ЯрСпас» объявили поиск пропавшего пенсионера из Гаврилов-Ямского района.
Пропал 78-летний Алексей Протокалистов.
— Просим водителей, проезжавших 7 декабря около 16–17 часов мимо села Шопша, посмотреть видеорегистраторы на предмет обнаружения человека, одетого, как на фото в ориентировке. С ним была собака — метис немецкой овчарки, — говорят волонтеры.
Семья пропавшего мужчины волнуется — ему может требоваться медицинская помощь, он плохо ориентируется на местности.
Если вы видели Алексея Протокалистова, свяжитесь с волонтерами поискового отряда: +7 910 964-08-38.