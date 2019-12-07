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Происшествия

С цокольного этажа повалил едкий дым: в Ярославле из торгового центра эвакуировали 100 человек

ЧП произошло на Ленинградском проспекте

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В торговом центре&nbsp;«Арцах» загорелась проводка

В торговом центре «Арцах» загорелась проводка

7 декабря из ярославского торгового центра «Арцах» на Ленинградском проспекте эвакуировали 100 человек. Причиной стало задымление помещения. Сообщение о ЧП поступило в службы быстрого реагирования в 10 часов 43 минуты.

— На цокольном этаже произошло короткое замыкание, загорелась проводка, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

На место происшествия выезжали семь пожарных машин и 29 человек личного состава. Уже в 10:55 возгорание было устранено. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 7 декабря на трассе в Пошехонском районе перевернулась машина, пострадал водитель.

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