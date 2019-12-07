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Врачи рассказали о состоянии первоклассника, выпавшего из окна высотки

Беда случилась во Фрунзенском районе Ярославля

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Ребенок пролетел несколько этажей

Ребенок пролетел несколько этажей

Вчера в Ярославле из окна дома выпал семилетний мальчик-первоклассник. Ребенок выпал с четвертого этажа.

Малыш в больнице, но врачи говорят, что легко отделался.

— Состояние средней тяжести, — рассказали в областном департаменте здравоохранения.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
7 дек 2019 в 14:32

школу прогуливает,симулянт!

Гостья
7 дек 2019 в 14:54

Ну можно понять если бы было лето, но сейчас вроде не сезон открытых окон. Вопрос все ли в порядке в семье?

Гость
7 дек 2019 в 14:36

Видать рано этому мальчугану к Богу,есть для него своё задание здесь.Родителям по шее дать и церковь отправить.