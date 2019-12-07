Врачи рассказали о состоянии первоклассника, выпавшего из окна высотки

Вчера в Ярославле из окна дома выпал семилетний мальчик-первоклассник. Ребенок выпал с четвертого этажа.
Малыш в больнице, но врачи говорят, что легко отделался.
— Состояние средней тяжести, — рассказали в областном департаменте здравоохранения.
Беда случилась во Фрунзенском районе Ярославля
Вчера в Ярославле из окна дома выпал семилетний мальчик-первоклассник. Ребенок выпал с четвертого этажа.
Малыш в больнице, но врачи говорят, что легко отделался.
— Состояние средней тяжести, — рассказали в областном департаменте здравоохранения.
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школу прогуливает,симулянт!
Ну можно понять если бы было лето, но сейчас вроде не сезон открытых окон. Вопрос все ли в порядке в семье?
Видать рано этому мальчугану к Богу,есть для него своё задание здесь.Родителям по шее дать и церковь отправить.