В Ярославле машина насмерть сбила пешехода с собакой

В Ярославле на Московском проспекте погиб пешеход. 55-летний мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся автомобиль.
— По предварительной информации, пешехода сбил ВАЗ-2113, за рулём которого был 23-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На место ДТП вызвали скорую, но сбитый мужчина скончался до её приезда.
Очевидцы рассказали, что мужчина, скорее всего, шёл на прогулку с собакой.
— Там ещё и собака с ним была, тоже погибла, — написал Дмитрий Бутовецкий в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас темнеет рано, водителям порой сложно заметить пешехода на дороге, особенно там, где его быть не должно. К сожалению, случаи, когда машина не успевает затормозить, заканчиваются печально. В конце ноября на Суздальском шоссе мужчина буквально бросился под колёса авто. Пешеход погиб на месте.