В Ярославле машина насмерть сбила пешехода с собакой

На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД

В Ярославле на Московском проспекте погиб пешеход. 55-летний мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся автомобиль.

— По предварительной информации, пешехода сбил ВАЗ-2113, за рулём которого был 23-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП вызвали скорую, но сбитый мужчина скончался до её приезда.

Очевидцы рассказали, что мужчина, скорее всего, шёл на прогулку с собакой.

— Там ещё и собака с ним была, тоже погибла, — написал Дмитрий Бутовецкий в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».