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Происшествия

В Ярославле машина насмерть сбила пешехода с собакой

Мужчина пытался перейти через Московский проспект

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На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД

На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД

В Ярославле на Московском проспекте погиб пешеход. 55-летний мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся автомобиль. 

— По предварительной информации, пешехода сбил ВАЗ-2113, за рулём которого был 23-летний водитель, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. 

На место ДТП вызвали скорую, но сбитый мужчина скончался до её приезда. 

Очевидцы рассказали, что мужчина, скорее всего, шёл на прогулку с собакой. 

— Там ещё и собака с ним была, тоже погибла, — написал Дмитрий Бутовецкий в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». 

Сейчас темнеет рано, водителям порой сложно заметить пешехода на дороге, особенно там, где его быть не должно. К сожалению, случаи, когда машина не успевает затормозить, заканчиваются печально. В конце ноября на Суздальском шоссе мужчина буквально бросился под колёса авто. Пешеход погиб на месте.

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ДТПпешеход
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КОММЕНТАРИИ (20)

Весельчак У
6 дек 2019 в 13:12

когда я пешеход - я ненавижу водителей. когда я за рулем - я ненавижу пешеходов.

гость
6 дек 2019 в 12:42

люди, думайте головой, а не задним местом. Водителю сил и терпения. По причине дебилизма взрослого человека его теперь затаскают. Не далее как на этой неделе четверо подростков уверенно шли под колеса моей машине, естественно что не по переходу, и видя машину, специально лезли под колеса. Видимо, отпрыски таких же недоделов

Юлия
6 дек 2019 в 12:38

Вчера улица Нефтяников, женщина пошла по пешеходном под красный, а на зелёный стояла) это как назвать "магнитные бури". Хорошо я не ехала на скорости, только трогаться начала. Люди включайте мозг, вас в темноте не видно(((