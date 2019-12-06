«Ленд-Крузер» врезался в маршрутку: есть пострадавшие

В Ярославской области водитель на внедорожнике влетел в стоящий на остановке автобус. ДТП произошло в посёлке Искра Октября в Рыбинском районе 5 декабря около 14 часов. Внедорожник весом несколько тонн так въехал в автобус ПАЗ, что пассажиры внутри попадали со своих мест. Помощь врачей понадобилась 13-летнему школьнику.

— Комиссия установит, с какой скоростью двигался 66-летний водитель «Тойоты», — уточнили в управлении ГИБДД Рыбинского района.

Судя по повреждениям внедорожника, — разбитой фаре, смятому капоту и бамперу с правой стороны, — удар был значительный, хотя в последний момент водитель его пытался избежать.