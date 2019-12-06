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«Ленд-Крузер» врезался в маршрутку: есть пострадавшие

Подробности аварии в Рыбинском районе

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Эксперты установят, с какой скоростью ехал водитель внедорожника&nbsp;

Эксперты установят, с какой скоростью ехал водитель внедорожника 

В Ярославской области водитель на внедорожнике влетел в стоящий на остановке автобус. ДТП произошло в посёлке Искра Октября в Рыбинском районе 5 декабря около 14 часов. Внедорожник весом несколько тонн так въехал в автобус ПАЗ, что пассажиры внутри попадали со своих мест. Помощь врачей понадобилась 13-летнему школьнику. 

— Комиссия установит, с какой скоростью двигался 66-летний водитель «Тойоты», — уточнили в управлении ГИБДД Рыбинского района. 

Судя по повреждениям внедорожника, — разбитой фаре, смятому капоту и бамперу с правой стороны, — удар был значительный, хотя в последний момент водитель его пытался избежать. 

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ДТПпострадавшие в ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Антон
6 дек 2019 в 10:25

Вообще то это не Ленд-Крузер, а пикап Toyota Hilux. Или у Вас, акромя Ленд-Крузера, Тойота ничего внедорожного не выпускает. Откройте каталоги.