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Происшествия ДТП с 9 погибшими

«Он ее не воспитывал»: отец погибшей в ДТП девушки претендует на половину выплаты за смерть дочери

В Ярославской области женщина намерена судиться со своим бывшим

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Даша планировала работать с детьми в садике

Даша планировала работать с детьми в садике

Отголоски трагедии, случившейся в Ярославской области утром 14 сентября, звучат до сих пор. На дороге у поселка Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе пассажирский автобус столкнулся с фурой. Жертвами аварии стали девять человек. Одна из них — 21-летняя девушка Даша. Ее мама ещё не оправилась от потери, а тут на нее свалилась новая беда. Отец Даши, хоть и не воспитывал девочку, теперь хочет отобрать у женщины часть компенсации, которую власти назначили родным погибшим.

— Дочери бы скоро исполнилось 22 года, но она в сентябре погибла в аварии. Её отец вписан в свидетельство о рождении, она на его фамилии, но растила я её одна, он не принимал участия в воспитании. Общаться я им не запрещала. Думала, пусть сама выводы делает. Всё их общение сводилось к телефонным звонкам два раза в год. После трагедии губернатор подписал постановление о выплате миллиона рублей родственникам погибших — родителям. Так вот, по закону, он имеет право на половину, и претендует на эти деньги, — рассказала в группе «Подслушано в Ярославле» мама погибшей девушки.

В комментариях ярославцы сочувствуют женщине. Но в то же время есть и те, кто отчасти встает на сторону отца — мол, если он платил алименты, тоже может претендовать на компенсацию. 

— Не платил он алименты, — рассказала нам женщина.

Сейчас мать девушки намерена судиться с мужчиной. Хотя юристы говорят, что если отец не лишен родительских прав, то шанс выиграть тяжбу у женщины небольшой.

ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом

Мы поговорили с родными и водителя фуры, и водителя автобуса. Обе стороны говорят, что водители имели большой стаж.

А вы сталкивались с ситуациями, когда один из родителей незаслуженно на что-то претендовал?

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ДТПГаврилов-Ямский районродителидетитрагедия
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гатило
5 дек 2019 в 15:50

Не лишен прав —значит отец! А то сейчас яжматеря раскудахтаются тут

гость
5 дек 2019 в 15:48

автор, вы ставите вопрос:
"А вы сталкивались с ситуациями, когда один из родителей незаслуженно на что-то претендовал?"
совершено не коректно!
есть закон, на основании которого действуют люди.
и в текущей ситуации все рассматривается по закону.
вы не задаетесь вопросом заслужено или нет матери получают алименты, якобы, на воспитание детей, с бывших мужей.
но алименты назначаются, по тому, что есть закон.
в голову, большинству, не приходит что:
"сейчас, алименты НА детей, дают право требовать, потом, алименты С детей"
так что , сказки, про материнскую заботу о будущем детей, рассказывайте ночью...

Так и живем.
5 дек 2019 в 15:45

Мужчина с большой буквы! Такие были и в СССР. У моей приятельницы муж платил алименты на ребенка рекордные суммы от 3 копеек до 6 рублей в месяц . Я не шучу. Потом по пьяни подрался зимой, ногу подморозил, пришлось частично ампутировать, инвалидность. Про дочь вспомнил, ей 35 лет, в суд подал на алименты. Все по закону. В суде дочь даже не узнал, он её никогда не видел. Помогло то, что дочь находилась в отпуске по уходу за грудным ребенком. А потом типа не работаю сижу с детьми. Так знаете как возмущался? Обязана содержать отца!