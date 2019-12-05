«Он ее не воспитывал»: отец погибшей в ДТП девушки претендует на половину выплаты за смерть дочери

Отголоски трагедии, случившейся в Ярославской области утром 14 сентября, звучат до сих пор. На дороге у поселка Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе пассажирский автобус столкнулся с фурой. Жертвами аварии стали девять человек. Одна из них — 21-летняя девушка Даша. Ее мама ещё не оправилась от потери, а тут на нее свалилась новая беда. Отец Даши, хоть и не воспитывал девочку, теперь хочет отобрать у женщины часть компенсации, которую власти назначили родным погибшим.



— Дочери бы скоро исполнилось 22 года, но она в сентябре погибла в аварии. Её отец вписан в свидетельство о рождении, она на его фамилии, но растила я её одна, он не принимал участия в воспитании. Общаться я им не запрещала. Думала, пусть сама выводы делает. Всё их общение сводилось к телефонным звонкам два раза в год. После трагедии губернатор подписал постановление о выплате миллиона рублей родственникам погибших — родителям. Так вот, по закону, он имеет право на половину, и претендует на эти деньги, — рассказала в группе «Подслушано в Ярославле» мама погибшей девушки.

