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«Что за звери!»: в Ярославле толпа подростков закидала камнями малышей в детском саду

Нападавших ищет полиция

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Малыши держались слаженно!

Малыши держались слаженно!

В Ярославле в детском саду № 126 на детей напали подростки. Толпа школьников лет 11 подошла к забору детского сада и принялась бросать в малышей камни. Воспитатели среагировали мгновенно — увели малышей. Дети, говорят, тоже не растерялись.

— Они быстро поняли, что в тот момент такая ситуация была, что надо было внимательно слушать воспитательницу и выполнять её указания, — рассказали в садике. Так что никто не разбрёлся, детей быстро увели с площадки, никто не пострадал.

Руководство детского сада обратилось в полицию. За дело принялся отдел по делам несовершеннолетних.

— Подростки попали на камеру видеонаблюдения. Видно, что там одни мальчики, — рассказала заведующая садиком № 126 Светлана Луканина.

Родители детей в шоке.

— Что же это за звери такие — бросать камни в деток! — возмущаются мамы и папы. И выражают благодарность воспитателям, которые молниеносно среагировали на случившееся.

В садике прошло собрание родительского комитета. На нем присутствовал инспектор ПДН.

В этой истории всё закончилось благополучно для малышей, а вот ЧП в другом детском саду Ярославля обернулось скандалом на всю страну — там дети избили девочку, а воспитатель не успела этого увидеть.

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подросткидетидетский сад
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КОММЕНТАРИИ (18)

Владимир
5 дек 2019 в 10:32

видео бы это в общий доступ выложить - думаю, быстро бы опознали нападавших, а на ментов какая надежда? тут камнями кидают, а у них от бумажных стаканчиков паника начинается...

Гость
5 дек 2019 в 11:34

Ужас. Общество в наше время - дно.

5 дек 2019 в 11:30

Опять закукарекали о моральных ценностях и тд.....а что вы хотели? Сами в 91 году кукарекали за распад ссср, все довольны были. И вот вам плоды ваши.