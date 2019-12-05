«Что за звери!»: в Ярославле толпа подростков закидала камнями малышей в детском саду

В Ярославле в детском саду
— Они быстро поняли, что в тот момент такая ситуация была, что надо было внимательно слушать воспитательницу и выполнять её указания, — рассказали в садике. Так что никто не разбрёлся, детей быстро увели с площадки, никто не пострадал.
Руководство детского сада обратилось в полицию. За дело принялся отдел по делам несовершеннолетних.
— Подростки попали на камеру видеонаблюдения. Видно, что там одни мальчики, — рассказала заведующая садиком
Родители детей в шоке.
— Что же это за звери такие — бросать камни в деток! — возмущаются мамы и папы. И выражают благодарность воспитателям, которые молниеносно среагировали на случившееся.
В садике прошло собрание родительского комитета. На нем присутствовал инспектор ПДН.
В этой истории всё закончилось благополучно для малышей, а вот ЧП в другом детском саду Ярославля обернулось скандалом на всю страну — там дети избили девочку, а воспитатель не успела этого увидеть.