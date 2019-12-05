«Что за звери!»: в Ярославле толпа подростков закидала камнями малышей в детском саду

В Ярославле в детском саду № 126 на детей напали подростки. Толпа школьников лет 11 подошла к забору детского сада и принялась бросать в малышей камни. Воспитатели среагировали мгновенно — увели малышей. Дети, говорят, тоже не растерялись.

— Они быстро поняли, что в тот момент такая ситуация была, что надо было внимательно слушать воспитательницу и выполнять её указания, — рассказали в садике. Так что никто не разбрёлся, детей быстро увели с площадки, никто не пострадал.

Руководство детского сада обратилось в полицию. За дело принялся отдел по делам несовершеннолетних.

