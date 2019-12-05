Прокуратура назвала торговые центры в Ярославле, из которых трудно спастись при пожаре

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района Ярославля и МЧС России по Ярославской области выявили два торговых центра, находиться в которых может быть опасно. Это «Спутник» и «Роза Ветров», которые расположены на проспекте Фрунзе.



— В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности, связанные с несоблюдением требований к путям эвакуации людей, размещении на путях эвакуации горючих материалов, несоблюдением норм к системам пожаротушения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, содержанием первичных средств пожаротушения, — сообщили в прокуратуре.

