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Происшествия

«Все стояли и смотрели»: ярославец потушил чужой автомобиль, загоревшийся на парковке

Это произошло у супермаркета на Ленинградском проспекте

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Мужчина смог потушить авто до приезда спасателей&nbsp;

Мужчина смог потушить авто до приезда спасателей 

Спасатели приехали к этому пожару, когда осталось только убедиться, что он потушен. На парковке у продуктового супермаркета на Ленинградском проспекте в Ярославле за считаные минуты вспыхнул автомобиль. Легковушка задымилась, и через некоторое время её объяло огнём. 

Оказалось, что потушил пламя проходивший мимо ярославец Алексей Воронцов. Он рассказал 76.RU, как ему это удалось. 

— В 17 часов у меня закончилась смена и я пошёл домой. Увидел машину с открытым капотом, вокруг бегал водитель и два его пассажира. Ещё несколько секунд, и она начала дымиться, потом вспыхнуло пламя. Я шел недалеко от них, побежал в «Ленту», взял огнетушитель, сбил пламя, побежал за вторым огнетушителем, — рассказал Алексей Воронцов. — По пути встретил коллегу, который к машине мне принёс ещё один огнетушитель. Тремя баллонами затушили машину. А водитель убежал куда-то, рядом люди стояли и только руками разводили. 

По словам народного спасателя, водитель даже не пытался предпринять меры, чтобы избежать ЧП: например, снять клеммы с аккумулятора. 

— Водитель беспечный. Чуть соседняя машина не вспыхнула, когда загоревшуюся легковушку заклинило, и она покатилась в сторону белого внедорожника, — добавил Алексей. — Конечно, всё было быстро, я ощутил прилив адреналина. 

Пока ярославцы тушили машину, кто-то вызвал пожарных, но им осталось только убедиться, что возгорание полностью нейтрализовано. Пострадавшая машина осталась почти цела, у неё обгорел салон. 

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пожарзагорелся автомобиль
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 дек 2019 в 12:38

Сбежал от лошадей мужик
И на пожаре сделал ноги,
Сказав, что он всегда привык
Для женщин уступать дорогу.

den
4 дек 2019 в 12:05

а где там парковка на фото?