«Все стояли и смотрели»: ярославец потушил чужой автомобиль, загоревшийся на парковке

Спасатели приехали к этому пожару, когда осталось только убедиться, что он потушен. На парковке у продуктового супермаркета на Ленинградском проспекте в Ярославле за считаные минуты вспыхнул автомобиль. Легковушка задымилась, и через некоторое время её объяло огнём.

Оказалось, что потушил пламя проходивший мимо ярославец Алексей Воронцов. Он рассказал 76.RU, как ему это удалось.

— В 17 часов у меня закончилась смена и я пошёл домой. Увидел машину с открытым капотом, вокруг бегал водитель и два его пассажира. Ещё несколько секунд, и она начала дымиться, потом вспыхнуло пламя. Я шел недалеко от них, побежал в «Ленту», взял огнетушитель, сбил пламя, побежал за вторым огнетушителем, — рассказал Алексей Воронцов. — По пути встретил коллегу, который к машине мне принёс ещё один огнетушитель. Тремя баллонами затушили машину. А водитель убежал куда-то, рядом люди стояли и только руками разводили.