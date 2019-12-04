Организаторам квест-комнаты, где пострадала девушка, вынесли приговор

Девушка из Рыбинска едва не лишилась глаза во время игры в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт». В январе этого года 17-летняя девушка вместе с друзьями решила весело провести время. Подростки сформировали команду и отправились в квест-комнату Рыбинска. Они успешно прошли всю игру, поэтому организаторы, которыми были два местных жителя, решили их порадовать и запустить фейерверк. Это решение понесло за собой тяжелые последствия для 17-летней девушки.



— При проведении игрового мероприятия несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды в область лица была причинена тяжелая травма глаза, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. — В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго — домашний арест.

