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Организаторам квест-комнаты, где пострадала девушка, вынесли приговор

Во время последнего этапа игры девушке повредили глаз

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Девушка едва не лишилась глаза во время игры в квест-комнате&nbsp;

Девушка едва не лишилась глаза во время игры в квест-комнате 

Девушка из Рыбинска едва не лишилась глаза во время игры в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт». В январе этого года 17-летняя девушка вместе с друзьями решила весело провести время. Подростки сформировали команду и отправились в квест-комнату Рыбинска. Они успешно прошли всю игру, поэтому организаторы, которыми были два местных жителя, решили их порадовать и запустить фейерверк. Это решение понесло за собой тяжелые последствия для 17-летней девушки.

— При проведении игрового мероприятия несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды в область лица была причинена тяжелая травма глаза, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. — В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго — домашний арест.

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подросткиигрыквест-комната
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КОММЕНТАРИИ (3)

Деолигия
4 дек 2019 в 09:16

то писали потеряла глаз, то теперь повредили...

гость
4 дек 2019 в 08:42

Прошел год, все что можно было написать, написали, а тут, бах, и опять. Когда сплетни в городе кончаются, приходится писать хоть о чем то.

гость
4 дек 2019 в 08:28

Теперь квест-комната у организатора будет