Пошёл дым, а потом она вспыхнула: на парковке у супермаркета сгорела машина

К этому пожару не успели даже вызвать спасателей. На парковке у продуктового супермаркета на Ленинградском проспекте в Ярославле за считаные минуты сгорел автомобиль. Легковушка задымилась, клубы шли из-под капота и салона автомобиля. Владелец машины был рядом, но не знал, что с этим делать. Ещё через минуту машину объяло пламенем.

— Водитель пытался потушить её с помощью огнетушителя. В целом получилось. Но почему аккумулятор никто не отключил? — задаются вопросом в соцсетях.

Задымившуюся машину только и успели оттолкнуть от припаркованного рядом белого внедорожника на улице Панина.