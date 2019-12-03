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Происшествия

Пошёл дым, а потом она вспыхнула: на парковке у супермаркета сгорела машина

В Ярославле не смогли спасти автомобиль

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Машина сгорела очень быстро

Машина сгорела очень быстро

К этому пожару не успели даже вызвать спасателей. На парковке у продуктового супермаркета на Ленинградском проспекте в Ярославле за считаные минуты сгорел автомобиль. Легковушка задымилась, клубы шли из-под капота и салона автомобиля. Владелец машины был рядом, но не знал, что с этим делать. Ещё через минуту машину объяло пламенем. 

— Водитель пытался потушить её с помощью огнетушителя. В целом получилось. Но почему аккумулятор никто не отключил? — задаются вопросом в соцсетях. 

Задымившуюся машину только и успели оттолкнуть от припаркованного рядом белого внедорожника на улице Панина. 

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сгорела машина
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