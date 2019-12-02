«Схватил за руку и тащил в машину»: мужчина напал на 9-летнего мальчика в Ярославском районе

В Ярославском районе в деревне Ивановский Перевоз на 9-летнего мальчика напал мужчина. Вчера в обед, в два часа дня, мальчик шел домой. Во дворе стояла красная легковушка, из неё высунулся мужчина. Отец мальчика со слов ребенка рассказал: мужчина открыл окно и приказал 9-летнему малышу сесть в авто. Когда мальчик не послушался, водитель вышел и схватил ребенка за руку.
— Когда мужчина схватил сына за руку, тот ударил палкой ему между ног и вырвался, — рассказывает отец ребенка Иван.
Мальчик прибежал домой, рассказал родителям, как выглядел нападавший.
Мужчина сидел в красном легковом автомобиле. Он среднего роста, плотного телосложения. На мужчине была красная куртка, черные перчатки с обрезанными пальцами, синие спортивные брюки, и самое интересное, что бросилось в глаза, — зеленая челка, зачесанная набок.
Отец ребенка написал заявление в полицию.
— Обращение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс разыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства по информации данного обращения. Рассматриваются все возможные версии, — сообщили в УМВД по Ярославской области.