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«Схватил за руку и тащил в машину»: мужчина напал на 9-летнего мальчика в Ярославском районе

Мальчик защищался как мог, и это спасло ему жизнь

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На 9-летнего мальчика около детской площадки напал мужчина&nbsp;

На 9-летнего мальчика около детской площадки напал мужчина 

В Ярославском районе в деревне Ивановский Перевоз на 9-летнего мальчика напал мужчина. Вчера в обед, в два часа дня, мальчик шел домой. Во дворе стояла красная легковушка, из неё высунулся мужчина. Отец мальчика со слов ребенка рассказал: мужчина открыл окно и приказал 9-летнему малышу сесть в авто. Когда мальчик не послушался, водитель вышел и схватил ребенка за руку.

— Когда мужчина схватил сына за руку, тот ударил палкой ему между ног и вырвался, — рассказывает отец ребенка Иван.

Мальчик прибежал домой, рассказал родителям, как выглядел нападавший.

Мужчина сидел в красном легковом автомобиле. Он среднего роста, плотного телосложения. На мужчине была красная куртка, черные перчатки с обрезанными пальцами, синие спортивные брюки, и самое интересное, что бросилось в глаза, — зеленая челка, зачесанная набок.

Отец ребенка написал заявление в полицию.

— Обращение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс разыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства по информации данного обращения. Рассматриваются все возможные версии, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Если вы видели человека, который подходит под описание, сообщайте в редакцию — в личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Или пишите в месенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) по номеру +7 (930) 127-23-59.

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