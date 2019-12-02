«Схватил за руку и тащил в машину»: мужчина напал на 9-летнего мальчика в Ярославском районе

В Ярославском районе в деревне Ивановский Перевоз на 9-летнего мальчика напал мужчина. Вчера в обед, в два часа дня, мальчик шел домой. Во дворе стояла красная легковушка, из неё высунулся мужчина. Отец мальчика со слов ребенка рассказал: мужчина открыл окно и приказал 9-летнему малышу сесть в авто. Когда мальчик не послушался, водитель вышел и схватил ребенка за руку.



— Когда мужчина схватил сына за руку, тот ударил палкой ему между ног и вырвался, — рассказывает отец ребенка Иван.

Мальчик прибежал домой, рассказал родителям, как выглядел нападавший.

