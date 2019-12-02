Они в больнице: в двух авариях в Рыбинске пострадали люди

Сегодня, 2 декабря, на улице Моторостроителей и на улице Гастелло в Рыбинске Ярославской области произошли две аварии.



На улице Моторостроителей в 07:19 под колесами «Киа-Спортаж» оказался 27-летний житель города. А чуть позже, в 07:48, авария произошла на улице Гастелло. Там «шестерка» наехала на 71-летнюю бабушку.

— На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Обоих пострадавших отправили в больницу. К счастью, все живы.



Сотрудники МЧС напоминают о том, что сейчас нужно быть особенно осторожными на дорогах, так как асфальт покрыт льдом.