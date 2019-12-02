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Происшествия

Они в больнице: в двух авариях в Рыбинске пострадали люди

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Ярославской области

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Авария случилась утром в понедельник

Авария случилась утром в понедельник

Сегодня, 2 декабря, на улице Моторостроителей и на улице Гастелло в Рыбинске Ярославской области произошли две аварии.

На улице Моторостроителей в 07:19 под колесами «Киа-Спортаж» оказался 27-летний житель города. А чуть позже, в 07:48, авария произошла на улице Гастелло. Там «шестерка» наехала на 71-летнюю бабушку.

— На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Обоих пострадавших отправили в больницу. К счастью, все живы.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что сейчас нужно быть особенно осторожными на дорогах, так как асфальт покрыт льдом. 

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аварияРыбинскДТП
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