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Не мог выбраться из машины: в Ярославской области водитель вылетел с дороги

ДТП случилось в Переславском районе

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Мужчина за рулём сильно травмировался&nbsp;

Мужчина за рулём сильно травмировался 

На трассах в Ярославской области в минувшие выходные произошло немало аварий. Одна из них на дороге Нагорье — Берендеево в Переславском районе. Неподалёку от деревни Коротково с дороги вылетел серый «Хёндай-Элантра». 

Машину вёл 27-летний мужчина.

— Водитель госпитализирован в больницу с травмами, — сообщили в УМВД по Ярославской области. 

Легковушка вылетела с дороги по ходу движения, перевернулась и упала на бок. Водитель не смог выбраться самостоятельно из-за полученных травм. Мужчину вытаскивали сотрудники регионального МЧС. 

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ДТПДТП с пострадавшим
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