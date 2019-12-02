Не мог выбраться из машины: в Ярославской области водитель вылетел с дороги

На трассах в Ярославской области в минувшие выходные произошло немало аварий. Одна из них на дороге Нагорье — Берендеево в Переславском районе. Неподалёку от деревни Коротково с дороги вылетел серый «Хёндай-Элантра».

Машину вёл 27-летний мужчина.

— Водитель госпитализирован в больницу с травмами, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Легковушка вылетела с дороги по ходу движения, перевернулась и упала на бок. Водитель не смог выбраться самостоятельно из-за полученных травм. Мужчину вытаскивали сотрудники регионального МЧС.