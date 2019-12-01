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В Забайкалье автобус упал в реку, погибли 19 человек

Во время движения у него лопнуло колесо

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Автобус с пассажирами рухнул с моста на лед

Автобус с пассажирами рухнул с моста на лед

В Забайкальском крае автобус с 43 пассажирами слетел с моста в реку. ДТП произошло сегодня, 1 декабря, на 60-м километре дороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. 19 человек погибли, еще 21 получил травмы. В правительстве края отмечают, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что автобус следовал по маршруту Сретенск — Чита. Во время движения у него лопнуло колесо, и он рухнул с моста на лед замерзшей реки, пишет Baza. На место происшествия вылетели два вертолета санитарной авиации, с пострадавшими и их родственниками работают психологи.

По данным телеграм-канала Baza, десять человек не получили никаких травм. Они смогли выбраться из автобуса самостоятельно и на попутках отправились в Читу. Не исключено, что они находятся в состоянии шока и обратятся за помощью позже.

На месте продолжают работу медики, пострадавших госпитализировали в три районные больницы. К месту ЧП выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулёв, руководство краевого минздрава.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
1 дек 2019 в 14:08

Да ребята повезло что лёд крепкий , а нас погибли бы все . Соболезнования родственникам погибших и конечно здоровья выздоровления пострадавшим .