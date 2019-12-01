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Взрыв газа на Панина

Прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв

В происшествии пострадал 18-летний ярославец

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В подъезд, в котором взорвался газ, жителей пока не пускают

В подъезд, в котором взорвался газ, жителей пока не пускают

К дому, в котором ночью взорвался газ, выехал прокурор Дзержинского района Николай Моисеев. Из-за того, что в происшествии пострадал 18-летний житель квартиры, прокуратура проведёт проверку.

- Организована проверка по факту травмирования местного жителя при хлопке газа, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования.

Молодой человек получил ожёги второй степени, сейчас он находится в больнице.

Сейчас на месте происшествия дежурят спасатели, в ближайшее время дом проверит комиссия.

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