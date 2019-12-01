Взрыв газа в доме в Ярославле: спасатели рассказали, когда жильцы смогут вернуться в квартиры

Ппосле взрыва газа в квартире дома на улице Панина, начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В результате пострадали две квартиры второго подъезда. Предложено ввести в районе ЧС, завтра с 11 часов - комиссионное обследование второго подъезда на предмет восстановления, состояния квартир, восстановления конструктива квартир. Остальные подъезды признаны безопасными. После подключения электричества они будут заселены.

С 9 часов подключат газ с обходом специалистов. Второй подъезд будет взят под охрану. 15 семей из него частично размещены у родственников. Также спланировано размещение в гостинице «Которосль», мэрия предоставила три автобуса, - рассказал Бочаров.

