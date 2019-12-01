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Взрыв газа на Панина

Взрыв газа в доме в Ярославле: спасатели рассказали, когда жильцы смогут вернуться в квартиры

На месте объявлена чрезвычайная ситуация

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На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

Ппосле взрыва газа в квартире дома на улице Панина, начальник  ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В результате пострадали две квартиры второго подъезда. Предложено ввести в районе ЧС, завтра с 11 часов - комиссионное обследование второго подъезда на предмет восстановления, состояния квартир, восстановления конструктива квартир. Остальные подъезды признаны безопасными. После подключения электричества они будут заселены. 
С 9 часов подключат газ с обходом специалистов. Второй подъезд будет взят под охрану. 15 семей из него частично размещены у родственников. Также спланировано размещение в гостинице «Которосль», мэрия предоставила три автобуса, - рассказал Бочаров.

Всего в доме эвакуированs 314 жильцов, в том числе 38 детей. Взрыв произошёл в квартире 23, снесло стену между этой квартирой и 22.

Сейчас около дома сняты сигнальные ленты.

Также стало известно о состоянии пострадавшего.

Мы ведем хронику происшествия.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Наталка17
1 дек 2019 в 03:19

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