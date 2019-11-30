Погиб до приезда скорой: в ДТП на трассе М-8 разбился молодой мужчина

ДТП случилось недалеко от выезда из Ярославля

Сегодня на костромском направлении трассы М-8 под Ярославлем произошло смертельное ДТП. Жёсткое столкновение случилось около 10:30 в Ярославском районе.

Инспекторы ГИБДД позже восстановили события: 21-летний мужчина за рулём «Лады-Калины» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КИА». Молодой водитель из Ярославля погиб после лобового столкновения до приезда скорой помощи.

— 39-летний водитель «КИА» госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Оба водителя — ярославские.