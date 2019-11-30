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Погиб до приезда скорой: в ДТП на трассе М-8 разбился молодой мужчина

Лобовое столкновение произошло на костромской дороге под Ярославлем

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ДТП случилось недалеко от выезда из Ярославля&nbsp;

ДТП случилось недалеко от выезда из Ярославля 

Сегодня на костромском направлении трассы М-8 под Ярославлем произошло смертельное ДТП. Жёсткое столкновение случилось около 10:30 в Ярославском районе.

Инспекторы ГИБДД позже восстановили события: 21-летний мужчина за рулём «Лады-Калины» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КИА». Молодой водитель из Ярославля погиб после лобового столкновения до приезда скорой помощи. 

— 39-летний водитель «КИА» госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

Оба водителя — ярославские. 

Одна из возможных причин ДТП — состояние трассы, синоптики предупреждали, что Ярославскую область ждёт снег и гололёд.

Если у вас есть фото и видео с места ДТП, поделитесь ими во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
30 ноя 2019 в 19:50

"Будите " собирать урожай" " не из-за отсутствия четырёх полос, а пока не научитесь ездить, рассчитывать свои возможности и возможности машины. Кто заставлял этого водителя выезжать на встречную полосу? По этой дороге с двумя полосами ежедневно проезжают тысячи машин и проезжают без происшествий. Часто езжу по М8, дорога хорошая, а вот ездят по ней, нарушая всё, что можно. Водителям глубоко наплевать на свою жизнь и жизнь окружающих. Постоянно вижу, как начинают обгонять в гору или перед поворотом при нулевой видимости. На знаки "Обгон запрещён" на двойную сплошную никто внимания не обращает. Когда едет машина по правилам, аккуратно, то "не ходи к гадалке" - она из какой нибудь другой области. Местные считают себя королями автобана. Правда "корона" иногда слетает, но уже бывает поздно.

Гость
30 ноя 2019 в 19:39

Пока " костромское шоссе " не будет в 4-е полосы , как у Туношны. Будите " собирать урожай" . Просто ВСЕ дороги за исключением не многих !!! Полностью не соответствуют правилам безопасности . Причём это дороги "Государственного Значения " остаётся только " голову пеплом посыпать" . Люди автомужчины и автоженщины берегите себя . !!!!Зачем спешите ???