Тройное ДТП на трассе: фура влетела в столкнувшиеся легковушки

Больше всего досталось «Ниве-Шевроле»

Сегодня днём на трассе в Ярославской области произошло тройное ДТП с фурой. Машины столкнулись на трассе Великое — Гаврилов-Ям.

Как уточнили в УМВД по Ярославской области, первыми столкнулись «Нива-Шевроле» и «Хёндай», следом в них въехала фура «Скания», от удара машину развернуло и кузов упал в кювет.

— Все живы были, когда мы проезжали мимо, — рассказала Ника Брондикова-Волкова.

В соцсетях водители предполагают, что причиной ДТП стала плохая погода: снежная каша, скользкая дорога. Вероятно, один из водителей не справился с управлением.