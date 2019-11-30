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Тройное ДТП на трассе: фура влетела в столкнувшиеся легковушки

Авария случилась в Ярославской области по дороге на Гаврилов-Ям

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Больше всего досталось «Ниве-Шевроле»

Больше всего досталось «Ниве-Шевроле»

Сегодня днём на трассе в Ярославской области произошло тройное ДТП с фурой. Машины столкнулись на трассе Великое — Гаврилов-Ям. 

Как уточнили в УМВД по Ярославской области, первыми столкнулись «Нива-Шевроле» и «Хёндай», следом в них въехала фура «Скания», от удара машину развернуло и кузов упал в кювет. 

— Все живы были, когда мы проезжали мимо, — рассказала Ника Брондикова-Волкова. 

В соцсетях водители предполагают, что причиной ДТП стала плохая погода: снежная каша, скользкая дорога. Вероятно, один из водителей не справился с управлением. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Максим
30 ноя 2019 в 15:48

Не шевроле нива, а тойота рав4