Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Ярославле

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с маршруткой на Тутаевском шоссе

В Ярославле у «Рио» на Тутаевском шоссе столкнулись маршрутка № 51 и легковушка «Рено-Сандеро». Произошло это 28 ноября около 16 часов 50 минут.



— В результате ДТП пострадала 55-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, а также 34-летний водитель маршрутки и трое пассажиров — две девочки 8 и 15 лет и 21-летний молодой человек, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

