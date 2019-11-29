Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Ярославле

В Ярославле у «Рио» на Тутаевском шоссе столкнулись маршрутка
— В результате ДТП пострадала 55-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, а также 34-летний водитель маршрутки и трое пассажиров — две девочки 8 и 15 лет и 21-летний молодой человек, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В соцсетях пишут, что в аварии виновата водитель легковушки.
— Я был в этой маршрутке. Она ехала на зеленый. Водитель «Рено» решила проскочить на красный, — написал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» Владимир Сорокин.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.