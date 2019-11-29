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Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Ярославле

Среди травмированных в ДТП на Тутаевском шоссе двое детей

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Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с маршруткой на Тутаевском шоссе

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с маршруткой на Тутаевском шоссе

В Ярославле у «Рио» на Тутаевском шоссе столкнулись маршрутка № 51 и легковушка «Рено-Сандеро». Произошло это 28 ноября около 16 часов 50 минут.

— В результате ДТП пострадала 55-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, а также 34-летний водитель маршрутки и трое пассажиров — две девочки 8 и 15 лет и 21-летний молодой человек, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ДТП произошло вечером у торгового центра «Рио»

ДТП произошло вечером у торгового центра «Рио»

В соцсетях пишут, что в аварии виновата водитель легковушки.

— Я был в этой маршрутке. Она ехала на зеленый. Водитель «Рено» решила проскочить на красный, — написал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» Владимир Сорокин.

Очевидцы говорят, что машина выехала на красный свет

Очевидцы говорят, что машина выехала на красный свет

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

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ДТПТутаевское шоссемаршрутка и легковушка

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
29 ноя 2019 в 13:45

Она пулей из машины вылетела, чем она пострадала. Первым делом пошла тачку осматривать.

Поль Цаплин
29 ноя 2019 в 13:03

Там постоянно все проскакивают на красный. Сколько раз в Рыбинск ездил, на обратном пути постоянно такая картина, несколько раз сам чудом избежал аварии, при том, что выезжал со светофора вторым.

Гость
29 ноя 2019 в 12:59

Опять баба за рулём . Писали же в каком -то посту выше , ваше место на кухне . Наверно в телефон пялилась .